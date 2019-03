Europa League | il Napoli pesca l’Arsenal | i dettagli

Sorteggi Champions : la Juventus pesca l'Aiax nei quarti. In Europa League - Napoli contro Arsenal : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. La gara di andata si giocherà in Olanda. Così ha stabilito il Sorteggio svoltosi nella sede Uefa di Nyon. Le altre sfide sono ...

Europa League - ascolti boom su Tv8 : 2 - 2 milioni per Inter-Eintracht : ascolti tv Inter Eintracht Francoforte – boom di ascolti per l’Europa League su Tv8. La sfida tra Inter e Eintracht Francoforte ha infatti raccolto davanti alla tv oltre 2,2 milioni di spettatori, dato record nelle ultime due stagioni per l’ex Coppa Uefa in chiaro. Nel dettaglio, sono stati 2,266 milioni gli spettatori che hanno guardato […] L'articolo Europa League, ascolti boom su Tv8: 2,2 milioni per Inter-Eintracht è ...

Europa League 2019 - calendario quarti e tabellone fase finale : Road to Baku. Per il Napoli passa da Londra, innanzitutto, poi eventualmente dalla Spagna, con la semifinale contro la vincente di Villarreal-Valencia. Dal'altra parte del tabellone Slavia Praga-...

Napoli-Arsenal - ritorno quarti di finale Europa League 2019 : data - programma - orario e tv : Giovedì 18 aprile si giocherà Napoli-Arsenal, ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2019 di calcio. Gli azzurri saranno impegnati di fronte al proprio pubblico con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alle semifinali, i ragazzi di Carlo Ancelotti torneranno in campo a sette giorni di distanza dalla sfida d’andata giocata a Londra e sapranno di quale risultato avranno bisogno per entrare tra le quattro grandi del ...

Arsenal-Napoli - andata quarti di finale Europa League 2019 : data - programma - orario e tv : Giovedì 11 aprile si giocherà Arsenal-Napoli, andata dei quarti di finale dell’Europa League 2019 di calcio. Gli azzurri saranno impegnati in casa dei Gunners, si preannuncia una sfida davvero molto impegnata contro un avversario di rango: si incontrano due delle grandi favorite della vigilia per la conquista del titolo, i ragazzi di Carlo Ancelotti dovranno cercare di ottenere un buon risultato in trasferta per presentarsi poi al San ...

Calendario Europa League 2019/ Quando si gioca? Quarti : Napoli Arsenal - tutte le date : Calendario Europa League 2019: ecco tutte le date delle fasi finali del secondo torneo europeo. Ai Quarti ci sarà al sfida Napoli-Arsenal.

Sorteggio Europa League 2019 - il tabellone di quarti di finale e semifinali. Tutti gli incroci fino all’atto conclusivo : L’urna di Nyon ha delineato il tabellone tennistico che condurrà fino all’atto conclusivo dell’Europa League, le migliori otto squadre del torneo hanno conosciuto il proprio destino. Il Napoli è stato particolarmente sfortunato e ha pescato l’Arsenal, i partenopei saranno chiamati a un’autentica impresa contro i Gunners in un big match da brivido tra due delle formazioni più quotate della seconda competizione ...