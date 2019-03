ATP Indian Wells – Crollo Djokovic! Il n°1 al mondo steso in 2 set da Kohlschreiber

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di martedì 12 marzo. Avanzano Rafael Nadal e Roger Federer - eliminato Novak Djokovic : Si è completato nella notte italiana il terzo turno del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: sul cemento outdoor californiano si sono disputati gli otto match della parte bassa più quello non disputato ieri per pioggia che vedeva coinvolto il serbo Novak Djokovic ed il tedesco Philipp Kohlschreiber, con quest’ultimo che firma l’impresa di giornata andando a vincere con un duplice 6-4 impronosticabile alla ...

ATP Indian Wells – Nadal e Isner avanti agli ottavi senza patemi - sconfitti in due set Schwartzman e Pella : Nessun problema per lo spagnolo e l’americano, che proseguono così la propria marcia nel torneo di Indian Wells Rafa Nadal e John Isner staccano senza problemi il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Indian Wells, stendendo rispettivamente Schwartzman e Pella. Il mancino di Manacor si impone sull’argentino con il risultato di 6-3, 6-1 dopo solo un’ora e diciassette minuti di gioco. Lo statunitense invece ci ...

ATP Indian Wells – Doppio ko a sorpresa : Nishikori e Cilic fuori ai sedicesimi : Doppio, sorprendente, ko ai sedicesimi di Indian Wells: Nishikori sconfitto da Hurkacz, Cilic si arrende a Shapovalov Doppio ko importante nei sedicesimi di finale di Indian Wells. Kei Nishikori e Marin Cilic eliminati a sorpresa nelle fasi iniziali del torneo statunitense. Il tennista giapponese si è arreso in 3 set al polacco Hurkacz (6-4 / 4-6 / 3-6), il croato ha alzato bandiera bianca contro un super Denis Shapovalov capace di imporsi ...

ATP Indian Wells - fuori Zverev : il numero 3 del mondo eliminato al terzo turno : Si sono disputati questa notte gli incontri valevoli per i sedicesimi di finale, parte alta del tabellone, del Master 1000 di Indian Wells. Su tutti spicca la clamorosa, quanto netta, eliminazione della testa di serie numero 3, Alexander Zverev. Il tedesco è stato eliminato dal suo connazionale Jan-Lennard Struff, numero 55 della classifica ATP, con il punteggio di 6-3 6-1. Nel primo set è bastato un break nel sesto gioco per decidere la prima ...

ATP Indian Wells 2019 : programma di oggi (12 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Gli italiani in campo : Si completerà nella serata e nella nottata italiana il programma del terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, nonché del WTA Premier Mandatory femminile. La pioggia della giornata appena trascorsa ha un po’ mutato l’OOP del torneo californiano che quindi vedrà nello stesso giorno in scena i tre grandi: il serbo Novak Djokovic affronterà, infatti, il tedesco Phillip Kohlschreiber, dopo che quest’ultimo ha sconfitto ...

ATP Indian Wells – Thiem facile agli ottavi - la pioggia interrompe Djokovic : Thiem supera con facilità Simon, la pioggia interrompe Djokovic dopo solo un game nel torneo ATP di Indian Wells Continua lo spettacolo del torneo Indian Wells. Sia uomini che donne si stanno sfidando sui campi in cemento degli Stati Uniti a caccia dei pass per i turni successivi, fino ad arrivare alla finalissima. Avanza senza intoppi Dominik Thiem. Il giovane austriaco ha battuto in poco più di un’ora il francese Simon. Thiem ha ...

ATP Indian Wells – Clamorosa eliminazione di Zverev - il derby tedesco se lo aggiudica Struff : Il numero 55 del mondo batte a sorpresa la terza testa di serie, staccando il pass per gli ottavi di finale dove troverà Raonic Clamorosa eliminazione nei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells, Alexander Zverev cede in due set al connazionale Struff, uscendo subito di scena. Una vera e propria disfatta quella del numero 3 del mondo, battuto in un’ora e dodici minuti di gioco con il punteggio di 6-3, 6-1. Una prestazione da ...

ATP Indian Wells – Raonic supera a fatica Giron - il canadese vince in tre set e stacca il pass per gli ottavi : Il tennista canadese stende con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 il suo avversario spagnolo e attende adesso ai quarti il vincitore del match tra Zverev e Struff Milos Raonic avanza agli ottavi di finale del torneo ATP di Indian Wells, superando in tre set Giron. Un successo sofferto quello del canadese, costretto a rincorrere il proprio avversario dopo aver perso il primo parziale. Piano piano però, il numero 14 del ranking riesce a ...

ATP Indian Wells - secondo turno : avanti Roger Federer e Rafa Nadal : Si è concluso questa mattina il secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Accedono ai sedicesimi di finale lo svizzero Roger Federer, numero 4 ATP, e lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del mondo. L'elvetico ha avuto la meglio sul tedesco Peter Gojowczyk, numero 85 mondiale con il punteggio di 6-1 7-5, mentre l'iberico ha superato con un netto 6-1 6-1 l'americano Jared Donaldson, 192 ATP. Facile vittoria per il croato Marin Cilic, ...

ATP Indian Wells 2019 : programma di oggi (11 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Gli italiani in campo : Si apre la giornata dedicata ai terzi turni della parte alta del tabellone maschile e di quello femminile a Indian Wells: ricompare, dunque, l’immagine e la fattezza umana di Novak Djokovic, come pure quella di Alexander Zverev. Il programma offre, per quanto riguarda gli uomini, un’interessante chiusura con il match tra Djokovic e il tedesco Philipp Kohlschreiber, che da sempre propone un bel tennis vario e che ha eliminato Nick ...

ATP Indian Wells – Tonfo Fognini all’esordio - il moldavo Albot estromette l’azzurro dal torneo : Sconfitta da incubo per Fognini al debutto, l’azzurro non riesce a superare il proprio avversario moldavo perdendo in due set Termina immediatamente l’avventura di Fabio Fognini ad Indian Wells, l’azzurro esce al secondo turno per mano del moldavo Albot, riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-0, 7-6. Avvio da incubo per l’italiano, che non riesce a contrastare i colpi del proprio avversario perdendo a zero il ...

ATP Indian Wells – Debutto sul velluto per Cilic - il serbo Lajovic superato in due set : Il tennista croato impiega un’ora e mezza per superare il proprio avversario, stendendolo con il punteggio di 6-3, 6-4 Marin Cilic avanza al terzo turno del torneo ATP di Indian Wells, superando in due set il serbo Lajovic. Partita a senso unico, con il croato che tiene sempre in mano il pallino dell’incontro, chiudendo dopo un’ora e mezza di gioco con il punteggio di 6-3, 6-4. Nel prossimo turno, il numero undici del ...