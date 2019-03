Campania - Allerta meteo fino a domani sera Scuole chiuse a Napoli

Allerta Meteo Campania : domani martedì 12 Marzo 2019 scuole chiuse a Napoli : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha emanato un’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, legata all’Allerta Meteo della Protezione civile della Regione Campania per “venti generalmente forti settentrionali, con locali raffiche.” Un’Allerta molto simile a quelle del 23 e 24 febbraio, i cui effetti hanno causato notevoli danni ai plessi scolastici ...

Allerta Meteo Campania : in arrivo venti molto forti e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare: l’avviso è validoa partire dalle 20 di stasera su tutto il territorio fino alle 20 di domani sera. In particolare si prevedono venti forti o molto forti settentrionali con conseguente mare agitato o molto agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate. Le temperature subiranno un sensibile calo. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta Meteo Campania : criticità prorogata fino alla mezzanotte di domenica : La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta Meteo fino alle 24 di domenica: sono previsti forti venti nordorientali, mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Sono possibile mareggiate. Il vento soffia a Napoli con una velocità tra i 40 ed i 60 km/h e fino a 70 km/h sulle montagne e nelle zone interne della regione. L'articolo Allerta Meteo Campania: criticità prorogata fino alla mezzanotte di domenica sembra ...

Allerta meteo in Campania - scuole chiuse a Caggiano : Approfondimenti Vento, neve e gelo, Allerta meteo nel Salernitano: le previsioni 22 febbraio 2019 Dopo l' Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Campania , un solo comune della provincia ...

Allerta Meteo Campania : domani niente scuole chiuse a Pozzuoli : Il Comune di Pozzuoli non chiude le scuole ma invita i cittadini, di fronte all’ Allerta Meteo di criticita’ verde che scatta alla mezzanotte “a seguire le norme di comportamento e di autoprotezione indicate per questa tipologia di eventi anche sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile”. “Considerata la posizione e la latitudine del territorio di Pozzuoli – afferma un comunicato della ...

Campania - allerta meteo : a Napoli scuole chiuse sabato : Napoli si prepara alla bufera. Le previsioni mete o sono chiare: per domani è attesa un'ondata di maltempo che colpirà anche la Campania , con raffiche di vento, mareggiate, neve fino a quote basse e ...

Allerta Meteo Campania : domani sabato 23 Febbraio 2019 scuole chiuse a Napoli : L’Amministrazione comunale di Napoli ha emanato un’ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini. La decisione di Palazzo San Giacomo è maturata dopo che la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un “avviso di criticità Meteo” ...

Allerta Meteo Campania : in arrivo vento forte - calo delle temperature - neve e gelate : La Protezione Civile della Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare, nevicate e gelate: è infatti atteso vento forte e a tratti molto forte e persistente sull’intero territorio regionale a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani. Previsto un significativo abbassamento generalizzato delle temperature con diminuzione anche di 8-10°C e conseguenti nevicate e gelate nelle zone interne e ...

Campania : vento forte e mare agitato - a mezzanotte scatta l'allerta meteo : La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valevole dalla mezzanotte per l'intera giornata di domani su tutto il territorio regionale. Sono...

Allerta Meteo Campania : criticità per vento e mare dalla mezzanotte : Allerta Meteo in Campania: l’avviso della protezione civile regionale per le condizioni di vento e mare è valido dalla mezzanotte per l’intera giornata di domani su tutto il territorio. Sono previsti “venti forti settentrionali con possibili raffiche“. Il mare, lungo le coste esposte e, in particolare nelle zone di Allerta 1, 3 e 6 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di ...

Nuova allerta meteo sulla Campania : venti forti e mare agitato : La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valevole dalle 14 di oggi alle 20 di domani sull'intero territorio regionale. Sono previsti, infatti, 'venti ...

Allerta Meteo Campania : criticità per vento forte e mare agitato : La Protezione civile regionale della Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare valida dalle 14 di oggi alle 20 di domani sull’intero territorio regionale. Sono previsti “venti localmente forti nord-orientali con possibili rinforzi; mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte“. Si precisa che non vi sono “condizioni di rischio idrogeologico da precipitazioni piovose: il livello di Allerta, ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali - rischio frane e allagamenti fino a domani : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso una nuova Allerta Meteo per l’intero territorio regionale valido dalle 18 di oggi alle 18 di domani. La perturbazione che ancora insiste sulla Campania con piogge e temporali potrebbe causare fenomeni franosi e allagamenti. L’Allerta Arancione è valida sulla zona 3 del territorio (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Sul resto del territorio ...

Allerta meteo arancione in Campania : rischio frane e collegamenti sospesi nel golfo di Napoli : Allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Campania sulla zona 3 corrispondente a Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. L'Allerta arancione scatterà ...