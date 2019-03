Birmingham – Aston Villa | follia in campo | l’invasore violento colpisce alle spalle il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) A pochi minuti dall’inizio del primo tempo di, un sostenitore della squadra locale ha compiuto un’invasione di. Lo stuart che lo stava rincorrendo non è riuscito ad evitare che portasse a segno il suo intento: tirare di pugno a Jack Grealish, colpendolo violentementesp. L’uomo è stato poi fermato e preso in custodia dagli agenti di sicurezza in servizio allo stadioL'articoloin: l’invasorespil centrocampista Jack Grealish proviene da Il Fatto Quotidiano.

