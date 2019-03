Ecco l' offensiva del Fisco In arrivo milioni di lettere

ilgiornale

(Di venerdì 8 marzo 2019) Ilsi prepara a mettere nel mirnodi contribuenti. Come riporta ilSole 24 Ore, famiglie, imprese e professionisti potrebbero ricevere ledi compliance per alcune irregolarità sulle operazioni fiscali. Si tratta di 1,78di comunicazioni che metteranno in luce alcune irregolarità che il contribuente sarà chiamato a sanare. Questo tipo di lettera fiscale ha un obiettivo ben preciso: rilevare le incongruenze tra quanto dichiarato dal singolo contribuente e i dati di cui è in possesso proprio l'Agenzia delle Entrate. Il tutto viene accompagnato con un sollecito per una sorta di ravvedimento operoso. Le contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate riguarderanno in modo consistente gli immobili con cedolare secca, gli assegni periodici, i redditi da partecipazione in società e i redditi da lavoro dipendente. Ma garn parte di questecomunque riguarderà ...

