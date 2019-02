ATP Rio de Janeiro amaro per l’Italia | dopo Cecchinato e Sonego | anche Fognini fuori al

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Marco Cecchinato ko al primo turno. L’azzurro sconfitto da Bedene in due set : Dopo lo splendido successo nel torneo a Buenos Aires (Argentina), Marco Cecchinato (n.17 del ranking) è costretto a cedere al primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro con il punteggio di 7-5 7-6 (1) contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.83 ATP). Un esito amaro, quello sul rosso brasiliano per il siciliano, in una partita nella quale ha avuto chance per conquistare le frazioni, salvo poi doversi arrendere nelle fasi calde. Bedene affronterà nel ...

ATP Rio de Janeiro - out Sonego e Cecchinato : in campo Fognini per difendere i colori azzurri : ATP Rio de Janeiro, Sonego e Cecchinato sono stati sconfitti al primo turno del torneo brasiliano: adesso scende in campo Fognini ATP Rio de Janeiro, serata iniziata non certo positivamente per i colori azzurri in terra brasiliana. Sonego e Cecchinato sono stati eliminati al primo turno del torneo. Ha aperto la serata proprio Sonego, il quale ha perso 7-6 6-3 contro un ‘terraiolo’ come lo spagnolo Ramos che adesso incontrerà ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Lorenzo Sonego lotta ma cede al primo turno. L’azzurro sconfitto da Albert Ramos in due set : Niente da fare per il nostro Lorenzo Sonego, impegnato nel primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). L’azzurro è stato sconfitto sul rosso sudamericano con il punteggio di 7-6 (7) 6-3 dallo spagnolo Albert Ramos in 2 e 30 minuti di partita. Un match molto lottato in cui entrambe le frazioni sono state molto equilibrate e nelle quali la maggior varietà nei colpi dell’iberico ha finito per fare la differenza. Per lui, nel ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP 500 Rotterdam 2019 : Gael Monfils in trionfo - sconfitto Wawrinka in tre set : Gael Monfils ha vinto l’ATP 500 di Rotterdam, il francese si è imposto sul cemento indoor olandese battendo lo svizzero Stan Wawrinka per 6-3, 1-6, 6-2. Il transalpino è apparso in grandissima condizione e ha trionfato in un’ora e 44 minuti di gioco impedendo così all’elvetico di conquistare il 17esimo titolo della carriera, il numero 33 del mondo ha battuto con autorevolezza il numero 68 al mondo al termine di un incontro ben ...

Tennis - ATP 250 Buenos Aires : TRIONFO DI MARCO CECCHINATO! Diego Schwartzman travolto con un netto 6-1 6-2 : MARCO Cecchinato può festeggiare il suo primo TRIONFO dell’anno al torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il siciliano ha superato in finale il padrone di casa Diego Schwartzman, battendolo con un netto 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Con questo successo Cecchinato si porta al numero 17 del ranking mondiale, un traguardo finora da lui mai raggiunto. Questa, inoltre, è la terza finale vinta a livello ATP sulle altrettante che ha ...

Cecchinato-Schwartzman - Finale ATP Buenos Aires 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma : Marco Cecchinato è approdato in Finale nel torneo Atp 2019 di Buenos Aires (Argentina) dopo aver superato in semiFinale 6-4, 6-2 l’idolo di casa Guido Pella. Il siciliano si conferma dunque un grande specialista della terra rossa, superficie su cui si è immediatamente ritrovato dopo la prematura eliminazione patita al primo turno degli Australian Open. Nell’ultimo atto il 26enne affronterà un altro argentino, Diego Schwartzman, testa ...

Cecchinato-Pella - Semifinale ATP Buenos Aires 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi sabato 16 febbraio Marco Cecchinato giocherà la Semifinale del torneo ATP 250 di Buenos Aires, il tennista italiano tornerà sulla terra rossa della capitale argentina per affrontare il padrone di casa Guido Pella. Si preannuncia un incontro particolarmente ostico per il siciliano che incrocerà un avversario molto impegnativo sostenuto dal proprio pubblico: il numero 18 del mondo vuole proseguire la propria avventura in Sudamerica e cercherà ...

ATP New York – John Isner supera Tomic : esordio ok per l’americano di fronte al proprio pubblico : esordio vincente John Isner sul cemento dell’ATP di New York: il tennista americano super Baernard Tomic in 2 set Dopo aver usufruito del bye al primo turno, John Isner firma un successo all’esordio nell’ATP di New York. Il tennista americano, numero 9 del ranking mondiale maschile nonché prima testa di serie del seeding del troneo, ha battuto Bernard Tomic nella notte italiana. Di fronte al proprio pubblico, Isner si è imposto in 1 ora e ...