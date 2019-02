Juventus | Del Piero | ' Ronaldo tira sempre le punizioni | forse c' è una clausola'

Juventus - l’Atletico Madrid fa paura : successo sul campo del Vallecano : Si è giocato un turno molto importante valido per la Liga spagnola, in campo l’Atletico Madrid, prossimo avversario della Juventus per gli ottavi di finale di Champions League, partita in programma mercoledì. La squadra di Simeone riscatta le due sconfitte consecutive in campionato e vince sul campo del Vallecano, decide una rete di Griezmann, il francese rappresenta sicuramente il calciatore più pericoloso per la squadra di ...

Atletico Madrid-Juventus – Mattia De Sciglio, dopo la vittoria contro il Frosinone, ha rilasciato dichiarazioni importanti affrontando anche l'argomento Champions League e la sfida di giorno 20 Febbraio al Wanda Metropolitano. A seguire le parole del terzino bianconero, raccolte da Tuttosport. Atletico Madrid-Juventus, le parole di De Sciglio «A Madrid sarà una partita molto dura, […]

Infortunio Coman – Nuovo Infortunio per l'ex Juventus Coman. Il francese si ferma ancora una volta per guai alla caviglia sinistra, mettendo in ansia i tifosi e il suo allenatore Kovac. Il tecnico del Bayern, nell'ultima conferenza stampa, si è detto molto preoccupato per il ragazzo: "La situazione di Coma non fa pensare a niente di […]

Lo spettacolo del Wanda Metropolitano : i principali rischi per la Juventus contro l’Atletico [FOTO] : Nella serata di ieri è andata in scena un match molto importante valido per il campionato di Serie A, è scesa in campo la Juventus che ha vinto senza grossi problemi contro il Frosinone, i bianconeri si avvicinano al meglio alla partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. 3-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, apre una magia da parte di Dybala da lontano, poi il raddoppio in ...

Juventus - sciopero del tifo per i prezzi alti : TORINO - sciopero del tifo e spazi vuoti da record: serata silenziosa all' Allianz Stadium ieri sera, nonostante la vittoria della Juventus contro il Frosinone in campionato . I gruppi ultrà ...

JUVENTUS FROSINONE 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Frosinone: "La squadra è in crescita fisicamente, a parte la battuta d'arresto in campionato con il Parma, sta facendo bene. Dopo un inizio in cui abbiamo faticato dopo la sosta […]

Juventus Frosinone – Secco 3 a 0 degli uomini di Allegri, che regolano il Frosinone grazie ad un attacco scintillante guidato da un ispiratissimo Paulo Dybala. L'argentino, in campo, fa letteralmente quello che vuole e sigla un gol d'antologia. A segno anche il solito Cristiano Ronaldo e Bonucci.

Pagelle JUVENTUS FROSINONE- Una Juve devastante nei primi 45′ minuti. Decidono i gol di Dybala, sinistro strepitoso da circa 25 metri, e gol di Bonucci al 17′ sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Primo tempo che va in archivio dopo una prestazione maiuscola. In grande spolvero anche la retroguardia bianconera con Chiellini e Bonucci nuovamente in […]

Calcio femminile - Serie A 2019 : super sfida Juventus-Milan - la Fiorentina sul campo del Tavagnacco nel 17° turno : Una diciassettesima giornata per cuori forti quella che si preannuncia nel prossimo weekend del campionato di Calcio femminile di Serie A. La disputa per lo Scudetto è accesa e tre squadre sono in lizza per il titolo tricolore. Partiamo dal big match, ovvero dal confronto del “Silvio Piola” di Vercelli tra la Juventus e il Milan. La capolista, fermata nell’ultimo turno dall’Atalanta Mozzanica, dovrà affrontare le ...

ZANIOLO JUVENTUS- Fabio Paratici sarebbe rimasto stregato da Nicolò Zaniolo e sarebbe pronto a mettere le mani sul centrocampista della Roma in vista della prossima estate. 40 milioni l'ipotetica cifra che i bianconeri sarebbero disposti a versare nelle casse capitoline, cifra che la Roma potrebbe rifiutare in maniera netta e decisa. Un'esplosione totale che starebbe […]

