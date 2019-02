Sidigas Avellino-Happy Casa Brindisi | coppa Italia di basket maschile | final eight

Serie A Basket - Avellino vince il lunch-match contro Brescia : la Sidigas si impone 79-67 : Dopo un avvio non brillante, i padroni di casa aumentano l’intensità del proprio gioco e riescono a condurre in porto un’importante vittoria Dopo tre sconfitte consecutive, Avellino torna a sorridere battendo Brescia nel lunch match della diciannovesima giornata. Un successo che ci voleva per gli irpini, rimasti agganciati al terzo posto grazie ad una prestazione positiva fornita nel match di oggi, nonostante una partenza sotto ...

Sidigas Avellino-Nizhny Novgorod - Champions League basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Torna in scena, per quanto concerne la basketball Champions League 2018-2019, la Sidigas Avellino: gli uomini di Nenad Vucinic si trovano di fronte il Nizhny Novgorod in una sfida che qualche sapore di Eurolega ce l’ha, visto che entrambe le formazioni l’hanno affrontata in passato, prima della riforma che l’ha resa difficilmente accessibile a tanti. L’incontro è valevole per l’ottava giornata, nonché prima di ...