Governo | Salvini | Martina mi vuole sfiduciare? Dormo lo stesso

Salvini : "A Di Battista mando pane e Nutella. Non faccio saltare il Governo per quello che dicono i sondaggi" : Che in seno al governo siano in corso "giochetti" elettorali è ormai del tutto evidente e se la Tav sembra fare da ago della bilancia tra Lega e MoVimento 5 Stelle, è anche quello che fa scatenare i due leader, che si trovano su posizioni diametralmente opposte. Ognuno dei due cerca di far valere i propri argomenti, ma anche se vogliono far restare il confronto abbastanza civile, cominciano a intravvedersi velate minacce. ...

Salvini : Governo non salta - ma fare cose : 17.33 "I giornalisti continuano a dirmi 'Salvini guarda i sondaggi,la Lega è diventata il primo partito.Tu sei la persona più importante. Fai saltare tutto così eleggi più deputati e senatori'. A queste persone dico che la mia parola vale più di qualsiasi sondaggio. Non faccio saltare il governo per quello che dicono i sondaggi.Però le cose bisogna farle,non bloccarle". Lo precisa Salvini. "Provano a farmi litigare con Tizio e Caio,ma io non ...

Nodo Tav - Salvini : 'Non faccio saltare il Governo - ma fare le cose' : "Io non faccio saltare il governo. Però le cose bisogna farle e non bloccarle". Matteo Salvini lo dice in riferimento alle ultime polemiche sulla Tav e sul completamento dell'opera. "I giornalisti - ...

Matteo Salvini - il doppio piano dopo le europee. Nuovo Governo o elezioni : «Ma quelli quando li mollate?». «Quelli» sono i Cinque Stelle e i destinatari della domanda sono Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, i quali se la sentono ripetere ogni volta in cui si trovano a un tavolo o al telefono con i bei nomi dell'imprenditoria lombarda e veneta, i più preoccupati per i di

Il Governo verso il no alla TAV (nonostante Salvini) : Il Governo Conte sembra ormai intenzionato a dire no alla TAV, nonostante la posizione favorevole esplicitata da Matteo Salvini. Fonti del ministero dei Trasporti anticipano il risultato "molto negativo" della valutazione costi - benefici e Luigi Di Maio parla di "supercazzola" rispetto all'ipotesi di un ridimensionamento del progetto.Continua a leggere

Governo - Salvini : “Non lo faccio saltare per i sondaggi - anche se mi dicono che la Lega è il primo partito” : “Quello che stiamo facendo lo facciamo grazie all’alleanza con i 5 stelle, i giornalisti mi dicono che secondo i sondaggi la Lega è il primo partito ma la mia parola vale più di un sondaggio. Non faccio saltare il Governo per i sondaggi, ma le cose bisogna farle”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) durante un comizio per le elezioni regionali in ...

Tav - Di Maio : Salvini? Sconsiglio di creare tensioni in Governo : Roma, 3 feb., askanews, - 'Per me valgono le priorità. In questo governo ce lo siamo detti chiaramente dall'inizio: ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre no. Lavoriamo su quelle su cui siamo d'...

Pd. Delrio : "Questo Governo è nemico del lavoro" E rivolto a Salvini : "Fatti processare" : "La povertà non si batte con i centri per l'impiego, questo governo ha un problema: è nemico del lavoro, non sta facendo una politica per introdurre al mercato del lavoro". Lo ha detto il capogruppo ...

Luigi Di Maio - il retroscena : "Allora finisce qui". Il clamoroso sfogo contro Salvini : crisi di Governo? : Una incontrollata escalation di tensione, culminata nel diktat di Luigi Di Maio. Sulla Tav il governo di Lega e M5s rischia l'osso del collo e la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo (a riempirlo il rebus sì/no al processo sulla Diciotti) la visita di Matteo Salvini al cantiere di Chiomo

Lucia Annunziata e 'la mossa del cavallo'. Crisi di Governo? Peggio : così Salvini fregherà Di Maio : ... nasconde una tesi non così scontata: secondo la giornalista di In mezz'ora i 5 Stelle non devono perdere la propria identità, manettara, perché 'in politica essere fedeli alla propria identità paga ...

Salvini cresce troppo : i grillini pronti a fare cadere il Governo : I grillini hanno forse compreso di non essere adeguati ad una responsabilità di Governo. In questa assunzione di consapevolezza grillina,

Di Maio : «Niente Tav con M5S al Governo». Salvini : «Opera da fare subito» : Il ministro dello Sviluppo Economico: «Finché saremo noi al governo ci opporremo». Di Battista: «La Lega torni con Berlusconi»