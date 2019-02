Cancro | oroscopo Paolo Fox marzo 2019 | ecco quali sono le previsioni - Ultime Notizie

Oroscopo del 15 febbraio : Cancro geloso - Leone in vena di flirt : In questo venerdì 15 febbraio 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Sole in Acquario e Giove in Sagittario. Marte in Toro ed Urano retrogrado nei gradi dell'Ariete. Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio : successo in amore e nel lavoro per Cancro : È pronto L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio. I prossimi giorni saranno carichi di aspettative per tutti i segni dello zodiaco. Qualcuno potrebbe ricevere delle interessanti opportunità lavorative, altri faranno degli incontri interessanti. Insomma, sarà una settimana particolare. Scopriamo subito cosa aspettarci attraverso le previsioni. Oroscopo settimanale: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete: in ...

Oroscopo di domani 2 febbraio : arietini e Cancro top ad inizio week-end - Vergine giù : L'Oroscopo di domani 2 febbraio 2019 toglie il velo alla nuova classifica stelline e alle previsioni zodiacali d'inizio week-end. Ansiosi di sapere cosa riserveranno gli astri di sabato in amore e nel lavoro ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Diciamo subito che, nella sestina analizzata in questo contesto, ad avere ottime chance sarà in primis il segno del Cancro. Il timido simbolo d'acqua potrà contare su effemeridi altamente ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 31 gennaio : Ariete giornata interessante - Cancro Saturno opposto : Leggi l'OROSCOPO di oggi 31 gennaio di PAOLO Fox: scopri i segni zodiacali in ascesa. OROSCOPO PAOLO Fox 31 gennaio.

Oroscopo 3 febbraio : Gemelli agitato - fastidi fisici per Pesci - Cancro irritato : La prima domenica di febbraio porterà dei chiarimenti per Ariete e una forte agitazione per Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri per domenica 3 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: avete bisogno di fare chiarezza sul vostro futuro e soprattutto di risolvere alcune controversie presenti nella vostra vita. Siete molto energici rispetto allo scorso mese, anche se siete ancora un pò confusi. Cercate di essere ottimisti, anche se il periodo ...

Oroscopo di febbraio per i segni d'acqua : problemi in vista per Cancro e Scorpione : L'Oroscopo di febbraio 2019 prevede per i tre segni d'acqua un periodo di transizione, nel contesto più generale di un'annata che si annuncia non certo memorabile. Ricordiamo che gli astrologi definiscono questi tre segni: Cancro, Scorpione e Pesci (i segni d'acqua) come "femminili" e "caldi". Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni del secondo mese di questo anno per questi tre segni. Cancro, stanchezza da smaltire Per i cancerini il mese di ...

Oroscopo Branko oggi - mercoledì 30 gennaio 2019 : Ariete - Toro - Gemelli - Cancro

Oroscopo weekend dall'1 al 3 febbraio : Cancro a riposo - Acquario positivo - Vergine tesa : Il primo weekend del mese sarà positivo per quasi tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni degli astri da venerdì 1 febbraio a domenica 3 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: il fine settimana dell'Ariete sarà all'insegna del divertimento. Sarete aperti e socievoli, ma attenzione a lasciarsi andare a confessioni troppo intime con chi conoscete da poco. Avete deciso di prendervi una pausa dal lavoro e dedicarvi esclusivamente al vostro ...

Oroscopo Cancro - febbraio : stelle contrarie in amore : febbraio è ormai alle porte, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il nuovo mese per i nati sotto il segno del Cancro? Un quadro astrale particolare accompagnerà il Cancro durante il nuovo mese, le stelle invitano infatti ad essere prudenti e ad evitare i passi falsi. Sia in amore che per quanto riguarda l’abito lavorativo potrebbero crearsi delle situazioni che vi metteranno alla prova, dunque meglio agire con cautela. Un ...

Oroscopo di amore per i single del 30 gennaio : Cancro appassionato - Ariete 'aggressivo' : In questo freddo inverno i cuori solitari hanno bisogno di essere riscaldati dal calore che solo l'amore sa regalare. Riusciranno i 12 segni zodiacali a trovare l'anima gemella, aiutati dall'Oroscopo che penetra negli angoli più intimi e reconditi del cuore, indicando la via ai single? Andiamo a perlustrare le sensazioni amorose di mercoledì 30 gennaio con le previsioni astrologiche segno per segno. I cuori solitari e l'Oroscopo dall'Ariete alla ...

Oroscopo Branko oggi - martedì 29 gennaio 2019 : Ariete - Toro - Gemelli - Cancro

Oroscopo di febbraio dei primi sei segni : complicazioni per il Cancro e per la Vergine : Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio di febbraio 2019, è quindi già il momento per dare un'occhiata all'Oroscopo del nuovo mese: in particolare in questa sede ci soffermeremo sui primi sei segni zodiacali, vale a dire quelli compresi fra l'Ariete e la Vergine. Vediamo maggiori dettagli. L'Oroscopo di febbraio da Ariete a Gemelli Ariete: occorre lucidità in particolare nei primi quindici giorni del mese. Notoriamente gli errori si pagano e ...

Oroscopo 31 gennaio : Cancro attento alle finanze - Pesci disponibile - Toro affaticato : L'ultima giornata di gennaio vedrà un grande recupero per Gemelli e Vergine. Un pizzico di stanchezza in più per il Toro, mentre i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero andare incontro a delle tensioni in amore o sul lavoro. Da Ariete a Vergine Ariete: la Luna nel vostro segno vi regalerà grande positività. A inizio mese avete dovuto affrontare un periodo di leggera tristezza durante il quale alcuni ostacoli vi sono sembrati ...

OROSCOPO PAOLO FOX 2019/ Previsioni oggi - 28 gennaio : Gemelli frustrati - Cancro pensierosi : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni oggi 28 gennaio 2019, giornata importante per l'Ariete mentre il Toro combatte ancora, tutti gli altri segni?