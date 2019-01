Gruppo Volkswagen - Torna in cima al mondo | superata Renault-Nissan

Gruppo Volkswagen - Nel 2020 il via alla produzione delle colonnine mobili : Dopo aver annunciato la realizzazione di 12 colonnine mobili di ricarica con un progetto pilota a Wolfsburg, il Gruppo Volkswagen ha infatti confermato il piano per l'avvio della produzione in serie dei power bank nello stabilimento di Hanover a partire dal 2020.La fabbrica di Hanover dedicata alle infrastrutture dell'elettrificazione. A coordinare la produzione è chiamata la divisione Volkswagen Group Components, che proprio ad Hanover ...