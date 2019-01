Disponibile The Nightmare | il nuovo DLC di Shadow of The Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider : Disponibile il DLC The Nightmare : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono lieti di annunciare che “The Nightmare”, la nuova avventura DLC di Shadow of the Tomb Raider, è ora Disponibile. Nuovo DLC Disponibile da oggi per Shadow of the Tomb Raider “The Nightmare”, Disponibile come download gratuito per chi possiede il Season Pass, e venduto anche separatamente, è Disponibile su Xbox One (inclusa Xbox One X), ...

"The Punisher" è vivo - su Netflix - e lotta insieme a noi. La seconda stagione è Disponibile : The Punisher è tornato, e lo ha fatto in grande stile: picchiando, sparando, uccidendo a più non posso. È una delle poche serie ispirate ai fumetti Marvel sopravvissute su Netflix, l'altra, di cui è ...

The Hong Kong Massacre : l'Hotline Miami del Sol Levante sarà Disponibile dal 22 gennaio su PC e PS4 : Vreski ha annunciato che il suo twin-stick shooter The Hong Kong Massacre sarà disponibile dal 22 gennaio su PC e PS4. Il titolo prende chiaramente ispirazione ad Hotline Miami ed altri esponenti del genere.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione che possiamo trovare nella pagina Steam del gioco:"Fatti strada nelle strade di Hong Kong in questo adrenalinico shooter dall'alto. Ispirato ai classici film d'azione, The Hong Kong Massacre ti mette ...

The Legend of Heroes : Trail of Cold Steel III Disponibile dall’Autunno 2019 su PS4 : NIS America è fiera di annunciare che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 ad Autunno 2019! Trail of Cold Steel III arriva in Autunno 2019 su PS4 É trascorso quasi un anno e mezzo dalla guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei paesi sulla politica interna dell’Impero e dopo i cambiamenti avvenuti nella vita di ...

The Walking Dead : The Final Season : il terzo episodio "Broken Toys" è finalmente Disponibile. Annunciata la data di lancio dell'episodio 4 : Il terzo episodio di The Walking Dead: The Final Season, intitolato Broken Toys, è ora disponibile in versione digitale per PC, Nintendo Switch, PS4, e Xbox One. Dopo anni vissuti ad affrontare minacce, sia vive che morte, una scuola abbandonata potrebbe Finalmente diventare la nuova casa di Clementine in The Walking Dead: The Final Season. Difenderla rappresenterà un enorme sacrificio. Clem deve costruirsi una vita e diventare un leader ...

TOTY Fifa 19 : ecco il Team of the Year - la “Squadra dell’anno”! Squadra completa Disponibile! : Sta per arrivare su FUT la Squadra più forte dell’anno! Manca infatti davvero poco all del TOTY di Fifa 19, il Team of The Year composto dai migliori giocatori della passata stagione! Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Fino al 2016 il TOTY corrispondeva […] L'articolo TOTY Fifa 19: ecco il Team of the Year, la “Squadra dell’anno”! Squadra completa disponibile! ...

Catherine Classic è ora Disponibile su Steam : Il celeberrimo videogioco cult Catherine Classic è disponibile per la prima volta su Steam al prezzo di 19,99 euro. Lo sbarco del celebre titolo horror sviluppato da ATLUS precede di circa un mese il seguito ufficiale, Catherine Full Body, in uscita su PlayStation 4 e PlayStation Vita il 14 febbraio.Vi lasciamo al comunicato ufficiale della compagnia."Catherine Classic esplora ancora una volta i misteri, i piaceri e gli aspetti più inquietanti ...

Catherine Classic è Disponibile per PC : SEGA Europe è lieta di annunciare che il celeberrimo videogioco cult Catherine Classic è disponibile per PC come download digitale al prezzo di 19,99 € su Steam. Catherine arriva su Steam Catherine Classic esplora ancora una volta i misteri, i piaceri e gli aspetti più inquietanti dell’amore, attraverso decisioni morali impegnative e mettendo alla prova i giocatori con subdoli enigmi, in un’edizione del ...

Heroes of the Storm : diamo il benvenuto ad Imperius - ora Disponibile : Heroes of the Storm è pronto ad accogliere un nuovo personaggio. Si tratta di Imperius, capo del Concilio di Angiris nonché Arcangelo del Valore, ora pronto a difendere il Nexus. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Blizzard per tutti i dettagli: Read more…

"The Daughters of Lalaia" è la nuova quest di Assassin's Creed Odyssey - ora Disponibile : Ubisoft amplia il contenuto che Assassin's Creed Odyssey ha da offrirci lanciando una nuova missione, riporta Pushsquare.La nuova quest si intitola "The Daughters of Lalaia", e come possiamo vedere anche nell'annuncio ufficiale apparso sul Twitter ufficiale della compagnia, con questa nuova Lost Tale of Greece andremo incontro "a decisioni per la sopravvivenza di un villaggio che è stato abbandonato senza difese e che si sta preparando alle ...

TOTY Fifa 19 : alla scoperta del Team of the Year - la “Squadra dell’anno”! Disponibile dal 7 gennaio! Si parte dagli attaccanti! : Sta per arrivare su FUT la squadra più forte dell’anno! Manca infatti davvero poco all del TOTY di Fifa 19, il Team of The Year composto dai migliori giocatori della passata stagione! Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Fino al 2016 il TOTY corrispondeva […] L'articolo TOTY Fifa 19: alla scoperta del Team of the Year, la “Squadra dell’anno”! Disponibile dal 7 ...

Shadow of the Tomb Raider : Disponibile il secondo DLC "The Pillar" : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics annunciano "The Pillar", la seconda di sette nuove avventure aggiuntive per Shadow of the Tomb Raider ora disponibile. Pubblicato come download gratuito per tutti i possessori del Season Pass e venduta separatamente, "The Pillar" è disponibile per Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e PC Windows/Steam. In "The Pillar" i giocatori affronteranno la nuova Tomba sfida, nota come il Sentiero di ...