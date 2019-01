Shutdown | il presidente Trump annuncia decisione importante

meteoweb.eu

: RT @danilosantini65: A WASHINGTON SI FANNO I DISPETTI PER LO #SHUTDOWN, MA C’È CHI È PIÙ BRAVO, O HA PIÙ POTERE, E LO USA. #TRUMP TOGLIE A… - criminaldream : RT @danilosantini65: A WASHINGTON SI FANNO I DISPETTI PER LO #SHUTDOWN, MA C’È CHI È PIÙ BRAVO, O HA PIÙ POTERE, E LO USA. #TRUMP TOGLIE A… - kanalibeach : RT @danilosantini65: A WASHINGTON SI FANNO I DISPETTI PER LO #SHUTDOWN, MA C’È CHI È PIÙ BRAVO, O HA PIÙ POTERE, E LO USA. #TRUMP TOGLIE A… - pio_vien : RT @danilosantini65: A WASHINGTON SI FANNO I DISPETTI PER LO #SHUTDOWN, MA C’È CHI È PIÙ BRAVO, O HA PIÙ POTERE, E LO USA. #TRUMP TOGLIE A… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ildegli Stati Uniti Donaldha scritto su Twitter che oggi farà un “annuncioriguardante la crisi umanitaria al confine sud, e sullo“: avverrà alle 15 locali (le 21 in Italia), in diretta dalla Casa Bianca. Come noto, dal 22 dicembre 2018 il governo è paralizzato dallo(blocco parziale delle attività federali) provocato dalla richiesta deldi 5,7 miliardi di dollari di finanziamenti per la costruzione del muro al confine con il Messico, osteggiata dai democratici.L'articolo: ilMeteo Web.