Chelsea | Higuain a Londra E' il giorno di Piatek al Milan

Higuain senza pace - oggi la firma col Chelsea. Al Milan arriva Piatek : Finisce dopo sei mesi l'avventura dell'argentino in rossonero, impossibile ricucire il rapporto con la società. Dietro al divorzio, la decisione di non riscattarlo. Passa la linea verde con Cutrone e ...

Higuain verso Chelsea di Sarri : “Se cercate casino non lo troverete mai con me” : Gonzalo Higuain lascia il Milan e torna a lavorare con Maurizio Sarri dopo l`annata dei 36 gol e del secondo posto a Napoli. Il Chelsea, tuttavia, non acquisterà Higuain, lo prenderà in prestito per sei mesi. E se scattano determinate condizioni i Blues giocheranno un`altra stagione con Higuain in prestito. Un prestito di sei mesi più dodici. Higuain lascia il Milan dopo appena sei mesi. A chi ha domandato a Higuain se fosse felice di ritrovare ...

Higuain al Chelsea di Sarri : e le altre storie dei fedelissimi. LE FOTO : Fino al 31 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato, L'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna MERCATO LIVE, TUTTE LE TRATTATIVE DI OGGI HIGUA-OUT, LA STORIA ...

Milan - è fatta per Higuain al Chelsea. In rossonero arriva il capocannoniere Piatek : Con la Supercoppa alle spalle, arriva la notizia cui manca solo l'ufficialità dell'annuncio: Gonzalo Higuain lascia dopo soli sei mesi il Milan per finire la stagione al Chelsea dell'amato Sarri. Juventus e Blues, infatti, avrebbero definito l'accordo per portare a Londra l'argentino, con un possibi

Juventus e Chelsea trovano l’accordo : Higuain dà l’addio al Milan : Gonzalo Higuain si appresta a vestire la maglia del Chelsea di Maurizio Sarri dopo sei mesi non certo soddisfacenti in casa Milan Dopo solo sei mesi tra pochi alti e tanti bassi, Gonzalo Higuain si appresta a lasciare il Milan per approdare al Chelsea. I Blues hanno trovato l’accordo con la Juventus per il trasferimento dell’attaccante argentino, il quale tenterà dunque di rilanciarsi grazie al suo mentore Maurizio Sarri. ...

Higuain-Chelsea - le ultime news di calciomercato : La Supercoppa persa contro la Juventus sarà molto probabilmente l'ultima partita di Higuain con la maglia del Milan. Già, ormai la trattativa che lo porterà al Chelsea sta volgendo ai titoli di coda. ...

Milan - Higuain e il fascino perduto il passaggio al Chelsea è questione di ore : GEDDA - Alla fine della partita persa con la Juventus , Higuain è uscito dallo stadio come tante altre volte: senza fermarsi a parlare con la stampa, firmando qualche autografo e lasciandosi scattare ...

Higuain-Chelsea - l'affare si farà. La Juventus dice sì : Lo spezzone di partita giocato contro la Juventus, nella finale di Supercoppa Italiana, potrebbe essere stata l'ultimo per Higuain con la maglia del Milan. Il Pipita è già con le valige in mano, destinazione Chelsea dove lo aspetta il suo grande mentore ai tempi del Napoli Maurizio Sarri. Il giocatore è entrato al 71' e nei 24 minuti giocati contro la sua ex squadra non è mai riuscito a mettersi in mostra se non al triplice fischio quando si è ...

Higuain dribbla le domande sul Chelsea : "Mi stavate aspettando? Se state cercando casino non lo troverete mai con me". Stanco e scuro in volto, Gonzalo Higuain , ha dribblato i giornalisti al rientro del Milan a Malpensa, alle prime ore del ...

Accordo Juve-Chelsea per Higuain : 'Stavate aspettando me?'. Gonzalo Higuain sa di essere al centro dell'attenzione e ne ha avuto la conferma nelle prime ore del mattino, quando il Milan e' rientrato dall'Arabia Saudita dopo la ...

Supercoppa persa e addio al Milan : Higuain saluta e va al Chelsea : Prima era scomparso dalla foto di gruppo con il presidente Paolo Scaroni, l'ad Ivan Gazidis e Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Principe saudita e presidente dell'Autorità generale dello sport. Alla ...

Milan - Pipita che scotta : Higuain più vicino al Chelsea : Gonzalo Higuain andrà al Chelsea appena il Milan avrà chiuso la trattativa per Krzysztof Piatek , ne potete leggere nell'articolo nella parte bassa della pagina,, operazione bene avviata ma non ...

Higuain Chelsea : accordo fatto. L’agente a del Pipita a Londra : Higuain Chelsea – Passi avanti decisivi per l’acquisto di Gonzalo Higuain da parte del Chelsea di Maurizio Sarri. La notizia non è una novità ed è quasi un segreto di Pulcinella, se ne parla da settimane tra tira e molla del calciatore, e del suo procuratore, tra aperture di Sarri, rimbrotti di Leonardo, mezze conferme […] L'articolo Higuain Chelsea: accordo fatto. L’agente a del Pipita a Londra proviene da Serie A News ...

Milan. Gonzalo Higuain è andato al Chelsea - a Milanello arriva Piatek : Se ne va Gonzalo Higuain. Il Milan volta pagina. I rossoneri liberano il Pipita e Juve e Chelsea si accordano