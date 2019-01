Cagliari-Empoli | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le probabili formazioni

oasport

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Torna la Serie A dopo la lunga pausa invernale e domenica 20 gennaio alle ore 18.00, allo Sardegna Arena andrà in scena uno scontro importante in chiave salvezza tra i padroni di casa dele l': PROGRAMMA EGUARDARLA IN TV Domenica 20 Gennaioore 18.00La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A; inoltre, per tutti gli abbonati sarà possibile vedere il match su pc, smartphone e tablet tramite l'app di Sky Go.LE(4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. All. Maran(3-5-2): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, Acquah, Capezzi, Traoré, Antonelli; Zajc, Caputo. All. Iachini