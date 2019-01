Spider-Man | Far From Home | trailer del cinecomic su Peter Parker in giro per l' Europa

Spider-Man : Far From Home - ecco il primo teaser trailer : È stato finalmente diffuso il primo teaser trailer di Spider-Man: Far From Home. Dopo il grande successo di Homecoming del 2017, che grazie a una nuova alleanza fra Sony e Marvel ha fatto ripartire da zero e rivitalizzato la saga dell’Uomo Ragno, l’anno prossimo vedremo infatti finalmente il seguito delle avventure del giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland. Questa volta però il film si svolgerà, come dice il titolo, ...

Un giocatore di Spider-Man scopre un easter egg legato a Green Goblin : Gli easter egg sono generalmente disseminati nei videogiochi, a volte, però, avreste bisogno di una conoscenza più approfondita del materiale a portata di mano per poter scovare un easter egg che potrebbe essere stato incluso. L'esempio più recente è stato scoperto da un giocatore di Marvel's Spider-Man in un successivo playthrough.Come riporta Dualshockers, su Reddit l'utente Tnv1994frm ha affermato di aver trovato un easter egg legato a Green ...

Spider-Man riceverà presto qualcosa di legato ai Fantastici 4 : Spider-Man di Insomniac è stato uno dei titoli di maggior successo dello scorso anno e ha recentemente concluso il contenuto del Season Pass "The City That Never Sleeps". Tuttavia, sembra che ci sia qualcos'altro in arrivo "molto presto" per il titolo PS4. qualcosa di "Fantastico" secondo Ryan Penagos di Marvel.Durante uno streaming dedicato ai Fantastici 4, Marvel ha discusso una serie di dettagli riguardanti la famosa famiglia. Tuttavia, come ...

Spider-man un nuovo universo : recensione - dal genio creativo di Lord e Millner arriva al cinema uno Spider-man tutto nuovo : arriva nelle sale uno Spider-man tutto nuovo, nato dal genio creativo di phil Lord e Chris Miller. Di “Spider-man un nuovo universo” vi forniremo trama, recensione e commento Miles Morales è un ragazzo che si sta per trasferire in una scuola privata di Manhattan. Il suo arrivo in una realtà tutta nuova, lo porterà a scontrarsi con la crescita e a capirne le prime difficoltà. Nel frattempo, in una delle sue numerose visite dallo zio Aron, tra un ...

PlayStation 4 : incassi da record con Spider Man in testa - GizBlog : Numeri da record per Sony quelli raggiunti questo Natale: in pochi giorni, sono state vendute oltre 5.6 milioni di PlayStation 4 in tutto il mondo. Numeri che assumono quindi un valore ancor più significativo considerando il fatto che la console è sul mercato da quasi 5 anni. PlayStation 4: picchi di vendite nel periodo del Black Friday Il ...

‘Ma lì c’è Spiderman? Bello avere un amico dall’altra parte del mondo’. Il ponte di 300 bimbi che si scrivono tra i continenti : “Ciao Felista, quando ho ricevuto la tua lettera mi sono messa a piangere di gioia, ero contenta e commossa, perché ricevere una lettera che viene quasi dall’altra parte del mondo e avere un’amica così preziosa che anche lei sta dall’altra parte del mondo è un’esperienza bellissima”. “Mi piace viaggiare, conoscere altri Paesi principalmente dove stai te. Mi descrivo, sono un po’ bassettina, occhi castani, capelli corti e neri”. ...

GDC Awards 2019 : Red Dead Redemption 2 ha il maggior numero di nomination - a seguire God of War e Spider-Man : In occasione dei Game Developers Choice Awards 2019 è stata pubblicata la lista ufficiale delle nomine per eleggere i migliori titoli dell'anno, e come riporta Dualshockers, Red Dead Redemption 2 è sul podio per quanto riguarda numero di nomination.Come possiamo vedere infatti i titolo Rockstar ha collezionato 7 nomination, mentre a seguire troviamo God of War e Spider-Man con 6 nomine ciascuno.Vediamo di seguito la lista completa dei titoli con ...

The Last of Us Part 2 figlio di God of War e Marvel’s Spider-Man? Parla Naughty Dog : I lavori su The Last of Us Part 2 procedono senza sosta: il team di Naughty Dog non vuol prendersi nemmeno una pausa per cercare di consegnare nei più brevi tempi possibili il prodotto finito alla propria community. Ovviamente i fan sanno bene che per avere un titolo dagli standard qualitativi elevati la pazienza è la maggiore tra le virtù, e quindi poco importa se le tempistiche non sono tra le più brevi in assoluto. Certo è che per The Last ...

Marvel's Spider-Man : Silver Lining - recensione : Un famoso proverbio cita "non c'è due senza tre", un'espressione senz'altro singolare ma che si adatta perfettamente a Marvel's Spider-Man: Silver Lining, l'ultimo atto che conclude l'arco narrativo de 'La città che non dorme mai'. Tutti i nodi vengono al pettine e questo terzo DLC conclude la narrazione iniziata con 'La Rapina' ed espansa in 'Territori contesi', portando con sé anche i pregi e difetti, com'era tutto sommato ...

Insomniac : l'atto finale di Spider-Man in origine era molto più lungo : L'anno sta volgendo al termine, ma Spider-Man di Insomniac Games è ancora considerato uno dei titoli più apprezzati da pubblico e critica pubblicati nel 2018, per cui non ha certo smesso di far parlare di sé.Come riporta WCFFtech, in occasione di un'intervista, gli sviluppatori hanno raccontato di come l'intero finale del gioco sia stato in origine un atto molto più grande, in seguito ridotto di corposità in virtù di una migliore cura del ...

Spider-Man è stato votato come Gioco dell'Anno dagli sviluppatori giapponesi : Nell'ultimo numero di Famitsu è stato chiesto a 128 sviluppatori giapponesi e professionisti del settore videoludico di votare i loro giochi preferiti del 2018, e come riporta Twinfinite, l'ultima fatica di Insomniac Games ne è uscita vincitrice.come possiamo vedere infatti Spider-Man è risultato il Gioco dell'Anno votato dagli sviluppatori giapponesi, possiamo trovare di seguito riportata la classifica completa. Bisogna tenere presente che ...

I moschettieri - Spider-Man e la Befana : i film al cinema dal 27 dicembre : In Italia torna la commedia in costume. E dagli Stati Uniti arriva una forma tutta nuova di animazione

Un giocatore di Spider-Man ha ricreato un fumetto usando la modalità fotografica del gioco : Un fan di Spider-Man è riuscito a ricreare una piccola storia a fumetti del famoso eroe utilizzando la modalità fotografica presente nel titolo di Insomniac Games. Il risultato è davvero ottimo.Come riporta Dualshockers, il fumettista professionista Patrick Mulholland ha postato sul suo profilo Twitter le sue creazioni, nelle tavole si vede Spidey sfruttare il suo sistema di ragnatele per inseguire dei criminali a bordo di un'auto. Come possiamo ...

Spider-Man : Un nuovo universo - arriva oggi al cinema : Ogni giorno deve fare i conti con la scuola " un mondo troppo stretto per lui " e con il padre troppo severo ma buono. Quando tutto sembra sempre monotono nella sua quotidianità, si ritrova con dei ...