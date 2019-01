Roma | clochard investito e ucciso | fermata pirata

Roma - ennesimo clochard morto per freddo. Caritas : "Inaccettabile" : Due casi in 48 ore, altre vittime nei giorni scorsi. La presidente della Croce Rossa Roma na. "Urgente trovare soluzioni all'emergenza"

Emergenza clochard - 3 morti per freddo a Roma : Ennesimo clochard morto a Roma per il freddo . Il corpo di un senza fissa dimora è stato trovato oggi nel Parco della Resistenza. Era riverso a terra nei pressi del suo giaciglio di fortuna. Lunedì ...

Roma - la chiesa piena per ricordare Nereo - il clochard che amava i libri : Lilla ha trovato casa. Di fronte a dove ha sempre vissuto, accanto al suo compagno di vita e di strada: Nereo Gino Murari, il clochard veneto di 73 anni ucciso da un'auto pirata all'alba di lunedì all'...

Rogo rifugio - clochard muore a Roma : 14.57 Un uomo, presumibilmente senza fissa dimora, è morto a causa dell'incendio sviluppatosi in un rifugio di fortuna lungo il Tevere, all'altezza di ponte Sublicio, in zona Testaccio a Roma. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia. Una volta spento l'incendio, i pompieri hanno trovato il corpo carbonizzato. Le cause del Rogo non sono ancora state accertate. La Polizia scientifica sta effettuando i rilievi.