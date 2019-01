Fincantieri | l’acquisizione di Stx France sotto la lente dell’Antitrust Ue | “Potrebbe

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 gennaio 2019) L’accordo era arrivato lo scorso febbraio dopo un lungo braccio di ferro tra Roma e Parigi. Ora si scopre che l’intesa potrebbe violare le regole dell’Ue sulla concorrenza. La Commissione europea ha accolto la domanda presentata dalla Francia e dalla Germania che la invitavano a esaminare alla luce del regolamento antitrustdi Chantiers de l’Atlantique (ex Stx) da parte di. Secondo l’esecutivo comunitario, si legge in una nota, “l’operazione potrebbe nuocere in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale, in particolare per quanto riguarda il mercato mondiale delle navi da crociera” e “a livello europeo e mondiale”.Gli uffici antitrust di Bruxelles affermano che il progetto di acquisizione di Chantiers de l’Atlantique da parte dinon raggiunge le soglie ...