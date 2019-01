Bruno Vespa | il retroscena bomba sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per gli

Bruno Vespa si schiera con Matteo Salvini : "Che cosa non vi hanno detto sugli immigrati" : E' "insensata" per Bruno Vespa la rivolta dei sindaci. Matteo Salvini, scrive il direttore di Porta a Porta nel suo editoriale su il Giorno, "aveva già vinto la sua battaglia riducendo a 22mila gli sbarchi nel 2018 contro i 119mila del 2017, limitati anche grazie alla cura Minniti rispetto ai 181mil

Bruno Vespa - lo scenario catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi : “A Salvini resta una strada” : Bruno Vespa, lo scenario catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi: Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l’andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in vigore prima delle elezioni Europee. Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale prevede il leghista in forte vantaggio su Luigi Di Maio, che fra tre mesi rischia di deludere ...

Bruno Vespa - lo scenario catastrofico sul crollo della Lega : 'A Salvini resta una strada' : Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l'andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in ...

Bruno Vespa - lo scenario catastrofico sul crollo della Lega : "A Salvini resta una strada" : Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l'andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in vigore prima delle elezioni Europee. Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale prevede il leghista in fo

Bruno Vespa su Matteo Salvini : lo spettro della nuova legge di bilancio - riuscirà a reggere? : La manovra? 'Una legge mai vista', come da titolo dell'editoriale di Bruno Vespa su Il Giorno . Il conduttore di Porta a Porta analizza quanto fatto dal governo gialloverde sulla legge di bilancio, ...

Domenica In - disastro e lacrime di Mara Venier con Bruno Vespa : Striscia la Notizia infierisce : A Domenica In di Mara Venier , nella puntata di Domenica 16 dicembre, nel corso di un'intervista a Bruno Vespa la conduttrice di Rai 1 ha lanciato un servizio. Peccato però che la regia abbia proposto ...

Maurizio Costanzo da Bruno Vespa parla di Maria De Filippi : “Voglio morire con la mia mano nella sua”. Clicca per l’intervista : Maurizio Costanzo e Maria De Filippi festeggiano tra due anni le nozze d’argento Maurizio Costanzo, ieri sera, ospite di ‘Porta a porta’, ha parlato a lungo, tra i tanti temi affrontati nel suo... L'articolo Maurizio Costanzo da Bruno Vespa parla di Maria De Filippi: “Voglio morire con la mia mano nella sua”. Clicca per l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Bruno Vespa - l'indiscrezione clamorosa dalla Rai : Carlo Freccero gli vuole fare le scarpe - fuoco amico : Potrebbe esser Bruno Vespa la prima 'vittima' eccellente di Carlo Freccero , neodirettore di Rai2 in quota M5s . Il conduttore di Porta a porta con i grillini non ha mai avuto un grande rapporto e ora ...

Porta a porta - Silvio Berlusconi non va da Bruno Vespa : 'Mal di schiena' - ma forse... La bomba politica : Salta l'intervista di Silvio Berlusconi a porta a porta . Il leader di Forza Italia ha dato buca a Bruno Vespa , l'annuncio è arrivato nel pomeriggio: annullata dunque la registrazione negli studi di ...

E Bruno Vespa presenta il suo libro anche porta a porta : Per promuovere il suo ultimo lavoro praticamente va in ogni programma televisivo a disposizione. Gli manca solo il meteo. Ma probablmente ci sta facendo un pensierino

E Bruno Vespa presenta il suo libro porta a porta : Per promuovere il suo ultimo lavoro praticamente va in ogni programma televisivo a disposizione. Gli manca solo il meteo. Ma probablmente ci sta facendo un pensierino

Domenica In - devastante gaffe in diretta con Bruno Vespa : cosa va in onda - Venier imbarazzata : Bruno Vespa oggi 16 dicembre era ospite di Domenica In da Mara Venier . Ma durante la sua partecipazione, la regia ha fatto una clamorosa gaffe. Mara Venier avrebbe voluto omaggiare il suo ospite ...

Bruno Vespa svela il dietro le quinte del governo : 'La guerra di trincea tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : Ginacarlo Giorgetti , alla fine 'ha tirato fuori il rospo. Ha preso atto che il Movimento 5 Stelle ha vinto nel Sud perché ha promesso il reddito di cittadinanza e ha detto che un provvedimento ...

Bruno Vespa a reti unificate. Il giro di tutte le tv in ventotto giorni : Rai, Mediaset o La7, per Bruno Vespa non fa differenza. Quando si tratta di promuovere il suo libro ogni rete va bene e ogni programma si adatta alle sue caratteristiche.Il giornalista aquilano ci ricorda puntualmente che il Natale sta arrivando, un po’ come quando i centri commerciali cominciano a piazzare sugli scaffali le prime confezioni di pandoro.prosegui la letturaBruno Vespa a reti unificate. Il giro di tutte le tv in ventotto ...