Renzi : “Governo cadrà prima delle Europee - ma non mollano poltrona” : Matteo Renzi si dedica ad un discorso di fine anno, tracciando nel contempo i contorni di quello che, secondo lui, sarà lo scenario politico dell"ormai imminente 2019. Per farlo sceglie le pagine de "La Stampa"."Se mi si chiede quale potrebbe essere la novità del 2019 dico che prima del previsto, nei primi mesi del 2019 e prima delle elezioni Europee, potrebbe maturare la rottura nel governo". Queste le considerazioni dell"ex premier, che si ...

Renzi : “Altro che onestà - la manovra premia i furbetti. Il governo cadrà prima delle elezioni europee” : Per il momento ha lasciato i riflettori agli aspiranti leader del Pd, ma Matteo Renzi è “dentro” la vicenda politica, è stato a Bruxelles da Jean-Claude Juncker, è in contatto con Emmanuel Macron, è stato in Cina, all’Università di Stanford terrà un corso sulla politica europea, tiene un canale diretto con tutti i leader italiani e da persona infor...

Sondaggi - fiducia al 60% per il governo : Conte meglio di Renzi e Berlusconi : I Sondaggi premiano ancora una volta il governo Conte, al quale gli italiani riservano una fiducia nettamente al di sopra della media dei predecessori grazie all’ininterrotta “luna di miele” tra elettori e rappresentanti delle istituzioni. Seppur nell’ambito di una frenata generale dei partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle si difendono al meglio dal temuto calo di consensi che solitamente accompagna il passare del tempo per qualsiasi ...

Ronzulli : 'Governo M5S-Lega come quello presieduto da Renzi - il popolo lo manderà a casa' : Dopo la discussa approvazione della manovra finanziaria da parte del Governo gialloverde, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, fedelissima del presidente Silvio Berlusconi, ha attaccato pesantemente il Governo presieduto dal premier Giuseppe Conte. Secondo l'ex europarlamentare, il Governo Conte, spesso e volentieri e in maniera totalmente disinvolta, fa ricorso a termini come 'cittadini' e 'popolo', senza però ricordare all'Italia e ...

Insegnanti sostegno - governo blocca la riforma Renzi e riparte da zero. Ma a gennaio è rischio cortocircuito : Indietro tutta: la riforma del sostegno cambia di nuovo. La Buona scuola dei governi Renzi-Gentiloni aveva preparato una piccola rivoluzione; il governo Lega-M5s ha detto che è tutto da rifare. O meglio: il testo sarà rivisto, perché non convinceva famiglie e associazioni. In futuro si programma una riforma più soft, che lascia comunque alle scuole la decisione sul numero di ore da assegnare per ogni ragazzino, guardando più al contesto ...

PD scatenato contro il governo; Marcucci : “Pronti ad occupare il Senato”. Renzi : “I nodi vengono al pettine” : L’opposizione scatenata contro il governo M5S-Lega. Misure drastiche per Marcucci: “Occuperemo il Senato”. Renzi con toni più moderati sottolinea quanto il governo sia stato scorretto con il popolo Nelle stesse ore, in Parlamento sulla manovra si è fatto teso con le opposizioni scatenate contro il governo. Il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci ha dichiarato: «Abbiamo ampiamente superato il livello di guardia ...

Governo Conte - nel ricorso alla fiducia peggio di Letta e Renzi : Sarà un percorso convulso, quello della manovra , che entro la fine dell'anno dovrà avere il suo via libera alla Camera e al Senato. Probabile il ricorso al voto di fiducia. Ma intanto - sulle fiducie ...