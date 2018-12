Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 24-28 Dicembre 2018 | un Gravissimo Incidente ed uno

Una Vita Anticipazioni 21 dicembre 2018 : Il Gayarre cerca di scoprire la verità sulla Valverde ma purtroppo scoprirà che la ragazza è morta davvero.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 20 e venerdì 21 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 597 di Una VITA di giovedì 20 e venerdì 21 dicembre 2018: Per pagare i funerali della signora Garcia, Antoñito sottrae e impegna il collier di Rosina. Intanto, la voce che il figlio di Ramon non mantiene la sua parola si sparge ad Acacias e i suoi clienti vogliono riavere i soldi. Servante aiuta Martin a eliminare i pidocchi con un po’ di aceto. Rosina capita in portineria e, dopo aver starnutito, si soffia il naso ...

Anticipazioni Una vita : Simon dice ad Elvira di volere un futuro con la moglie : Simon ed Elvira, una delle coppie più amate di Una vita, dovranno faticare molto prima di tornare insieme e godere della meritata felicità. Vi anticipiamo che la bellissima figlia di Arturo tornerà a breve ed esattamente la rivedremo al matrimonio di Simon e Adela. Saranno momenti davvero tristi in quanto la ragazza non riuscirà ad impedire che l'amato si sposi con un'altra. Da tale situazione se ne genereranno altre che creeranno momenti di ...

Anticipazioni Una Vita : Lolita tradisce Antonito e poi accetta di sposare Ceferino : Nuovo appuntamento dedicato a 'Una Vita', la popolare soap opera iberica scritta da Aurora Guerra. Le Anticipazioni che arrivano dalla Spagna rivelano che Lolita e Antonito saranno al centro di un colpo di scena. Nello specifico la cameriera tradirà il fratello di Maria Luisa con una sua vecchia conoscenza. Mentre si troverà in chiesa a pregare, la donna verrà raggiunta da Ceferino, un compaesano di Cabrahigo. Quest'ultimo giungerà ad Acacias 38 ...

Una Vita Anticipazioni : SIMON ed ELVIRA - ci sarà un duro scontro e… : I fan della coppia formata da SIMON Gayarre (Jordi Coll) ed ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) dovranno “soffrire” un po’ prima di vedere i due innamorati felici e insieme: com’è già noto, la figlia di Arturo (Manuel Regueiro) riapparirà ad Acacias durante il matrimonio tra il maggiordomo e l’ex suora Adela (Marian Arahuetes) ma non riuscirà ad impedirlo. Questo genererà una serie di situazioni ad alta tensione nelle ...

Una Vita Anticipazioni 19 dicembre 2018 : Simon disperato per la scomparsa di Adela : Simon cerca disperatamente la sua fidanzata, preoccupato per la sua sparizione e per quanto letto nel suo diario.

Un posto al sole Anticipazioni : una BAMBINA per ANDREA e ARIANNA ma… : Tenere novità in arrivo a Un posto al sole. La prossima settimana, pur essendo quella natalizia, vedrà continuare la trama legata alla follia di Vera Viscardi (Giulia Schiavo), ma ci sarà spazio anche per una storia dolcissima che prenderà il via la notte di Natale! Eh sì. Proprio di recente vi avevamo anticipato in anteprima che a breve ci sarebbe stata una grande sorpresa per ANDREA (Davide Devenuto) e ARIANNA (Samanta Piccinetti), ed ora la ...

Una Vita Anticipazioni : URSULA e il regalo per BLANCA e SAMUEL : I telespettatori di Una Vita sanno senz’altro che la cattiveria di URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) non ha limiti e ne avranno la conferma anche nelle prossime settimane di programmazione della telenovela: in tal senso, bisognerà fare attenzione ad ogni mossa della dark lady non appena scoprirà che la figlia BLANCA (Elena Gonzalez) è in attesa di un bambino… Una Vita anticipazioni: BLANCA incinta, ma chi è il padre? Le anticipazioni ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Blanca ricorda le torture subite da Castora : Blanca pretende da Ursula che si liberi di Castora, ma la madre pronta a ricattarla, le rivela di avere una gemella.

Una Vita Anticipazioni 19 dicembre 2018 : Simon cerca disperatamente la sua fidanzata, preoccupato per la sua sparizione e per quanto letto nel suo diario.

Anticipazioni Una Vita : Felipe ha un incidente - Arturo parte per la Turchia : Le trame della soap opera spagnola “Una Vita”, scritta dall’autrice Aurora Guerra, sono sempre ricche di colpi di scena. Negli episodi che il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere la settimana prossima, l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso sarà protagonista di un bruttissimo avvenimento in quanto, mentre sarà intento a ritornare ad Acacias 38, finirà in ospedale, dopo aver subito un incidente. Il colonnello Arturo Valverde, invece, dopo ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Lolita tradisce Antonito e poi fa una triste scelta : anticipazioni spagnole Una Vita: Lolita tradisce Antonito e poi è costretta a sposare Ceferino Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita vedono al centro della scena Antonito e Lolita. La domestica di Cabrahigo purtroppo tradisce il figlio di Ramon con una sua vecchia conoscenza. Mentre si trova a pregare in chiesa, arriva Ceferino, un abitante […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita tradisce Antonito e poi fa una triste ...

Una Vita - Anticipazioni : Arturo inganna ancora Simon sulla morte di Elvira : Simon Le puntate di Una Vita in onda questa settimana saranno incentrate sulla presunta morte di Elvira Valverde (Laura Rozalen): dopo il ritrovamento del ritratto eseguito dal pittore Ozman, Simon Gayarre (Jordi Coll) tenterà infatti di scoprire se la sua ex sia ancora viva ma si scontrerà, ancora una volta, con la cattiveria di Arturo (Manuel Regueiro), il quale, pur di mantenere intatta la bugia sul naufragio della Gran Victoria, minaccerà ...

Una Vita Anticipazioni 18 dicembre 2018 : Blanca e Diego nascondono il loro amore : Blanca sposerà Samuel ma non può negare di essersi perdutamente innamorata di Diego e di essere da lui ricambiata.