Raggi si fa bella con gli inceneritori degli altri

Palermo - il ristoratore co Raggi oso che si ribella all’usuraio : È caduto nelle mani di un usuraio: aveva bisogno di soldi per il suo ristorante. Ma ha trovato il coraggio di ribella rsi: ha registrato le conversazioni con il suo strozzino e le ha consegnate alla Guardia di Finanza. È la vicenda a lieto fine di un ristoratore palermitano che aveva chiesto un prestito di 13 mila euro, su cui l’usuraio, un pescivendolo di Brancaccio, I.R., 37 anni, aveva deciso di esigere un interesse dell’800 per ...

Casamonica - Sabella : 'Il coRaggio non c'entra - brava Raggi che ha trovato soldi' : La demolizione delle villette abusive dei Casamonica 'è una buona notizia per Roma' e 'andava fatta prima'. È onesto Alfonso Sabella , magistrato ed ex Assessore alla legalità del Comune di Roma, ...