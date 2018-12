Possibili Scenari: come affrontare con fantasia la Juventus, Napoli 2019/2020

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)fermare lanel prossimo anno? La visione, ricca di, relativa alla costruzione del.Siamo al 17 dicembre e il campionato, almeno al vertice, sembra aver dato la reale sentenza: la, allenata da un Allegri sempre più sul podio dei migliori allenatori dei bianconeri, è proiettata verso la vittoria del titolo, con 8 punti di vantaggio sule 14 sull’Inter. Fermare i bianconeri in questa stagione sembra un’impresa impossibile, allora, già proiettati verso la prossima stagione, abbiamo ipotizzato dei(irreali, ma dopo CR7 alla Juve possiamo davvero aspettarci di tutto) per rendere più frizzante la serie A. Eccocambierebbe il, in un articolo che si fonde con romanticismo,e un pizzico di Fifa.– Ac’è soddisfazione per la stagione appena conclusa. Il primo anno di Re Carlo Ancelotti ...