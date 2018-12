Manovra | Dombrovskis | Strategia 2020 poggia molto su salvaguardie Iva

Manovra - Dombrovskis : Rivista crescita Pil - ora dati plausibili : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Dombrovskis : Da Italia sforzi per ulteriori 10 - 25 miliardi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Dombrovskis : Se va male torneremo su questione a gennaio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dall'Ue ok alla Manovra ma Dombrovskis avverte : potremmo ripensarci : Roma, 19 dic., askanews, - 'Se qualcosa andasse male' sulle misure concordate con l'Italia sulla manovra 'potremmo tornare sulla decisione, di non avviare una procedura per deficit eccessivo, a ...

Manovra - accordo con l’Ue. Moscovici : vittoria del dialogo. Dombrovskis : evitata procedura - ma vigileremo : Dopo la notizia del raggiunto accordo Roma-Bruxelles sulla maovra, fonti Ue fanno sapere che la Commissione ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. Moscovici: è la vittoria del dialogo. ...

Manovra - Conte sente Dombrovskis e Moscovici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte chiama Dombrovskis e Moscovici : L'Europa prende tempo, ma in vista di una possibile apertura dell'iter che porterebbe alla procedura di infrazione per debito eccessivo Giuseppe Conte chiama Bruxelles.Ieri il premier italiano ha inviato alla Commissione Ue il nuovo testo della Manovra che fa scendere le previsioni del debito dal 2,4% al 2,04% del pil. Indiscrezioni parlano di ulteriori sacrifici richiesti e tagli per altri 3 miliardi di euro. Ma anche di una decisione che ...

Manovra : Tria telefona a Dombrovskis e Moscovici : Conversazione telefonica questa mattina tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l'obiettivo è finalizzare l'accordo sulla Manovra di bilancio con la ...

Manovra - fonti Mef : “Clima positivo dopo incontri di Tria con Moscovici e Dombrovskis” : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della Manovra al voto in aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e il commissario Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

Manovra - fonti Mef : “Clima positivo dopo incontri di Tria con Moscovici e Dombrovskis”. : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della Manovra al voto in aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e il commissario Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

Manovra - Moscovici : 'Impegni concreti' - Dombrovskis : 'Senza correzioni avanti con la procedura d'infrazione' : "Servono impegni concreti e cifre, se vogliamo cambiare la nostra analisi sulla Manovra italiana ". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici . "Bisogna rispettare le ...

Dombrovskis a Tria : «Manovra - servono passi concreti» : 'Invece vediamo un aumento considerevole dei rendimenti, vediamo che si trasmette all'economia reale, vediamo la difficoltà del settore bancario che restringe la disponibilità del credito, vediamo la ...

Manovra - Tria-Dombrovskis : volontà di trovare soluzione al più presto | Conte : 'Non lavoro a un deficit sotto il 2%' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis , poco prima della riunione dei ministri dell'Eurogruppo. Al centro dei colloqui, si ...

Dombrovskis a Tria : 'Manovra - servono passi concreti' : 'Invece vediamo un aumento considerevole dei rendimenti, vediamo che si trasmette all'economia reale, vediamo la difficoltà del settore bancario che restringe la disponibilità del credito, vediamo la ...