Petrolio | in calo a Ny a 48 | 84 dollari

Petrolio : chiude in netto calo a Ny : NEW YORK, 6 DIC - Chiusura in netto calo per il Petrolio a New York, dopo la fumata nera alla riunione dell'Opec sul taglio alla produzione. Il greggio si e' attestato a 51,06 dollari , -3,46%, , ...

Il calo del Petrolio e l'arresto di lady Huawei affondano le borse : Milano chiude in profondo rosso - male tutte le europee : borse europee sotto pressione nel finale, con Milano (-3,45%) che insieme a Parigi, Londra e Francoforte cede oltre il 3%: Londra cede il 3,58%, Francoforte il 3,48% e Parigi il 3,32%. Gli indici Usa lasciano sul campo il 2,7% (Dow Jones) e l'1,9% (Nasdaq) dopo la pausa della vigilia per i funerali dell'ex-presidente George Bush senior e con dati macroeconomici in parte inferiori e in parte migliori rispetto alle stime degli analisti. l'arresto ...

Borse colpite dal caso Huawei - Petrolio in calo mentre si incontrano i Paesi Opec : MILANO - Ore 12:50. Il caso Huawei preoccupa i mercati, ponendo già fine a quell'ottimismo sul braccio di ferro commerciale tra Usa e Cina che era scaturito dall'incontro a margine del G20 argentino . ...

Petrolio : in calo a 52 - 55 dollari : ANSA, - ROMA, 5 DIC - Il Petrolio è in calo a 52,55 dollari per il barile Wti e a 61,27 dollari per il Brent.

WASHINGTON, 30 NOV - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 50,93 dollari al barile, -1%,. 30 novembre 2018

Carburanti - costi in calo con il prezzo del Petrolio in discesa : MILANO - I cali del petrolio che preoccupano le aziende del settore, fanno bene agli automobilisti alla pompa di benzina: non si fermano i ribassi sulla rete Carburanti italiana. Con le quotazioni dei ...

NEW YORK, 28 NOV - Petrolio in calo a New York scambiato a 51,08 dollari al barile, -0,93%,. 28 novembre 2018

Petrolio : in calo a 51 - 11 dollari : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Petrolio in calo sul mercato after hour. Il Wti con consegna a gennaio cede 52 cent a 51,11 dollari al barile a New York. A Londra il Brent perde 21 cent a 60,27 dollari al ...

Trump ringrazia il presidente T per il calo del prezzo del Petrolio : ... grazie presidente T," ha scritto dal suo resort Mar-a-Lago, ribadendo che "è come un grosso taglio delle tasse", da "aggiungere alle altre buone notizie per l'economia". Nei giorni scorsi, Trump ...

Petrolio ancora in calo - sui minimi del 2018 : Non si arresta la corsa al ribasso del prezzo del Petrolio , che è arrivato a toccare i livelli più bassi del 2018 . A pesare sulle quotazioni dell'oro nero sono le preoccupazioni per il rallentamento ...

Calo Petrolio : compagnie aeree pronte ad approfittarne : Il Calo del petrolio spinge le compagnie aeree a intavolare trattative per strappare contratti tali da compensare il pesante fardello sostenuto nei mesi scorsi, che è stato causa della contrazione ...

Petrolio : lieve calo a 54 - 5 dollari : ANSA, - ROMA, 22 NOV - lieve calo prezzo del Petrolio sui mercati. Gli investitori sono alle prese con i dati sulle scorte Usa diffusi mercoledì e l'attesa per le decisioni dell'Opec nel vertice del 6 ...

Russia : ministro Oreshkin - economia stabile nonostante calo prezzi Petrolio : Mosca, 14 nov 11:28 - , Agenzia Nova, - Il forte calo del prezzo del petrolio nelle ultime settimane ha creato nervosismo sul mercato russo, ma l'economia nel suo complesso è molto più stabile rispetto alla fine del 2014, quando le quotazioni del Brent sono scese da 100 a 60 in meno di sei mesi. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo ...