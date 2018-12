Maltempo | Enel | “Rete elettrica normalizzata nel Maceratese”

Maltempo : Enel - al Nevegal (Bl) ripristina a tempo record la linea elettrica (3) : (AdnKronos) - “La totale e incondizionata collaborazione di tutti – sottolinea Maurizio Iulita – rappresenta l’elemento distintivo di questa fase di ricostruzione dopo i danni del bellunese. Siamo fin da subito scesi in campo con un numero ingente di uomini e di mezzi per ripristinare rapidamente il

Maltempo : Enel - al Nevegal (Bl) ripristina a tempo record la linea elettrica : Belluno, 20 nov. (AdnKronos) - Massiccio dispiegamento di forze per assicurare il completo ripristino delle linee elettriche sul Nevegal così da garantire una adeguata fornitura a impianti di risalita, abitazioni, esercizi commerciali e ricettivi e ripetitori telefonici e televisivi. Grazie all’util

Maltempo : Anef Veneto - grazie ad Enel salva la stagione invernale : Belluno, 15 nov. (AdnKronos) - Si è svolto oggi un incontro tra Anef Veneto e i vertici di E-Distribuzione per fare il punto della situazione sulla rete elettrica che garantisce il funzionamento degli impianti sciistici della provincia di Belluno dopo l’ondata di grave Maltempo di fine di ottobre. E

Maltempo - Enel : ripristinate 265mila utenze in Triveneto : Dopo i danni provocati dall’ondata di Maltempo che dalla giornata di lunedi’ ha colpito tutta la penisola, e in particolare il Triveneto, il servizio elettrico sta tornando alla normalita’ anche nella Provincia di Belluno, grazie al lavoro di una task force composta da 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione. Lo comunica la stessa Societa’ del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, e ...

Maltempo : Enel al lavoro per ripristinare gli impianti a Sabaudia : E-Distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, rende noto che il proprio personale sta lavorando da lunedi’ scorso “senza soluzione di continuita’” nel Circeo e in particolare a Sabaudia, uno dei Comuni piu’ colpiti dall’eccezionale ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla zona. Nelle prime 24/36 ore lo sforzo maggiore e’ stato dedicato al ...

Maltempo : Enel - altri 3.900 clienti rialimentati - proseguono gli interventi nel bellunese : Belluno, 3 nov. (AdnKronos) - Continua in Triveneto l’impegno della task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Le attività di riparazione proseguono senza sosta sin da lunedì per fronteggiare le consegue

Maltempo : Enel in contatto con istituzioni per sospensione delle bollette : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Enel ricorda a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alc

Maltempo : interventi Enel nell’Alto vicentino e Sette Comuni : Nell’Alto vicentino e sull’ Altopiano dei Sette Comuni sono ancora all’opera squadre della Protezione Civile in collegamento con la Sala Operativa istituita dalla Prefettura, mentre Terna ed Enel continuano a lavorare per garantire l’alimentazione dell’energia elettrica interrotta per il Maltempo. Continua il lavoro delle squadre dell’Enel per arrivare, entro oggi alla normalizzazione della situazione ed al ...