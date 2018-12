Muore a 35 anni Colin Kroll, co-fondatore delle app Vine e HQ Trivia

laragnatelanews

: L’ultimo desiderio di Giulia morta a 10 anni: «I miei giocattoli ai bimbi poveri» - Corriere : L’ultimo desiderio di Giulia morta a 10 anni: «I miei giocattoli ai bimbi poveri» - Daniele_Manca : Carovana migranti: bimba di 7 anni muore disidratata, un mondo che non riesce più a fare i conti con i disperati (e… - Corriere : Sono passati 38 anni esatti da quella tragica sera davanti al Dakota Building, a New York, quando un 25 enne esplod… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Nell’ultimo decennio si è assistito al vero e proprio boom della cosiddetta app economy, che ha visto la nascita di applicazioni di ogni genere che danno vita ad un mercato in continua espansione, complice l’enorme diffusione degli smartphone. Spesso si parla di applicazioni che in breve tempo riescono ad ottenere un enorme successo, dando vita a dei veri e propri fenomeni virali.Spesso dietro alla nascita di queste realtà, si trovano giovanissimi imprenditori ed esperti di nuove tecnologie che riescono a realizzare i propri sogni dando vita a imprese milionarie.era uno di questi. Ed è di questi giorni la notizia che il co-di app di successo comeed HQè stato trovato senza vita nel suo appartamento di New York. Aveva solo 35Secondo le prime informazioni trapelate sul web e riportate da TMZ, la scoperta è stata fatta ieri. ...