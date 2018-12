Champions | per la Juve c' è l' Atletico La Roma pesca il Porto

Sorteggi Champions - la Juve becca l'Atletico. Per la Roma speranza Porto : NYON, Svizzera, - La Juventus sfiderà l'Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions: così ha deciso l'urna di Nyon. Più dura per la Roma che dalla seconda fascia può pescare avversari ...

Champions - sorteggio duro per la Juve : 12.23 sorteggio duro per la Juventus, accettabile per la Roma. Questo l'esito del sorteggio degli ottavi di Champions League effettuato a Nyon. I bianconeri, vincitori del proprio girone, pescano l'Atletico Madrid, fra le seconde più temibili; la Roma, seconda, trova i portoghesi del Porto, abbinamento auspicabile alla vigilia. Le gare di andata si svolgeranno il 1213 febbraio o 19-20 febbraio; quelle di ritorno il 5-6 marzo o 12-13 marzo.

Champions League - per la Juve c’è l’Atletico Madrid : la Roma pesca il Porto : Sorteggio ottavi Champions League live, ecco quali saranno le avversarie di Juventus e Roma negli ottavi di finale della Champions League 2018/19. L'articolo Champions League, per la Juve c’è l’Atletico Madrid: la Roma pesca il Porto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions : Roma fortunata - c'è il Porto. Scoglio Atletico per la Juve : L'urna di Nyon sorride alla Roma e beffa la Juventus. I giallorossi pescano negli ottavi di finale il Porto, forse la più abbordabile fra le squadre di prima fascia, mentre i bianconeri...

Avversario Roma/ Ottavi UEFA Champions League - sorteggi : Barcellona - Manchester City - Bayern quanti pericoli! : Avversaria Roma, Ottavi Champions League, il sorteggio: chi contro i giallorossi? Scopriamo insieme la possibile avversarie dei capitolini

Sorteggio Champions League LIVE - le fasce ed i pericoli per Juventus e Roma : Sorteggio Champions League – La Champions League sta per entrare nella fase importante, sono due le squadre italiane che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale: Juventus e Roma. La squadra di Massimiliano Allegri ha chiuso il girone al primo posto ma il percorso non è stato entusiasmante, sono arrivate due sconfitte contro Manchester United e Young Boys. La Juventus può contare assolutamente su una corazzata ma fino al ...

Champions League : i sorteggi per gli ottavi : Con orario di inizio alle ore 12, il sorteggio di Nyon per gli ottavi di Champions League viene trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 1 e Sky Sport 24, oltre che in live streaming su SkySport.

Sorteggio Champions : pericolo Liverpool per la Juve - per la Roma spettri Barcellona e City : Juventus e Roma , le uniche due squadre italiane rimaste in Champions League , conosceranno oggi le rispettive avversarie negli ottavi di finale, gare di andata il 12-13-19 e 20 febbraio, ritorno il 5-...

Sorteggio Champions League 2019 - le possibili avversarie della Juventus agli ottavi. Le squadre da evitare : pericoli Atletico Madrid e Liverpool! : Il giorno del Sorteggio è finalmente arrivato, tra poche ore (alle 12.00) la Juventus scoprirà il proprio avversario per gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. L’urna di Nyon nasconde alcune insidie molto temibili per i bianconeri, che hanno vinto il gruppo H davanti al Manchester United nonostante il passo falso avvenuto nell’ultima giornata a Berna contro lo Young Boys. La Juventus sarà così inserita nella prima ...

