Bussetti | il ministro grigioverde

Milano : Medaglia d'oro Istituto Ciechi a ministro Bussetti : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha ricevuto oggi la Medaglia dell'Istituto dei Ciechi con la seguente motivazione: “per aver dato l’impulso decisivo alla definitiva trasformazione dell’Istituto dei Ciechi di Milano nella nuova veste di Fondazione allo scopo d

Il ministro Bussetti al Cittadino : «Ecco perché chiedo alle scuole di dare pochi compiti per Natale» : Il ministro all'Istruzione Marco Bussetti risponde direttamente al Cittadino sulla richiesta di dare meno compiti agli studenti nelle vacanze di Natale: «Un periodo di riposo per stare in famiglia e ...

Bussetti : ‘Meno compiti per le vacanze’ - lettera al Ministro : Qui di seguito pubblichiamo una lettera contro la recente circolare da parte del Ministro dell’istruzione Marco Bussetti atta a limitare i compiti per le vacanze natalizie. Questo punto di vista da parte di Bussetti ha generato non poche polemiche, tra cui quelle da parte del professore (e ingegnere) Gennaro Capodanno che, analizzando la situazione, ha fatto comprendere come simili disposizioni competano esclusivamente alla realtà ...

Scuola - ministro Bussetti - altro annuncio : ‘Nasce la Superiore Meridionale di Napoli’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post all’interno del quale annuncia la nascita della nuova ‘Scuola Superiore Meridionale‘: prenderà vita all’interno dell’Università Federico II. Il progetto sarà finanziato con circa 50 milioni di euro in tre anni e prevede l’assunzione di ricercatori e docenti universitari. La Scuola Superiore Meridionale organizzerà ...

Ministro Bussetti - una circolare inutile e dannosa : Il Ministro Bussetti ha annunciato una circolare nella quale inviterà i docenti a dosare il “fardello” dei compiti natalizi. Mi auguro che il Ministro si astenga da questa “predica” inutile e dannosa. Il Ministro Bussetti e la circolare imminente sui compiti natalizi Si legge sul Corriere.it la seguente dichiarazione del Ministro Bussetti:”Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo ...

'MENO COMPITI PER LE VACANZE DI NATALE'/ Il ministro Bussetti - 'ragazzi stiano in famiglia' : polemiche : 'MENO COMPITI per le VACANZE di NATALE': il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, annuncia una circolare per sensibilizzare gli insegnanti. polemiche.

Il ministro Bussetti : «Meno compiti per Natale - i ragazzi stiano in famiglia» : Il ministro dell’Istruzione scende in campo nella diatriba compiti sì-compiti no chiedendo a maestre e prof di essere clementi durante le vacanze: «Concedete ai ragazzi e alle loro famiglie un momento di riposo per le feste»

Natale - il pediatra : “Bene il ministro Bussetti - abolire i compiti per le vacanze” : A salutare con soddisfazione l’annuncio del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, di una “circolare per sensibilizzare le scuole e il corpo docente affinché vengano diminuiti i compiti per le vacanze di Natale” non sono solo gli alunni. “Sono perfettamente d’accordo con il ministro”, dice infatti all’AdnKronos Salute il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli ...

Vacanze di Natale - ministro Bussetti ai professori : 'Meno compiti a casa per gli studenti' : Per le Vacanze di Natale 2018/2019 ci saranno meno compiti assegnati dai professori agli studenti, che saranno così autorizzati a trascorrere più tempo a casa insieme alle proprie famiglie durante le due settimane di pausa dalle attività scolastiche. Ad annunciare la svolta (culturale più che politica) che prenderà forma attraverso un'apposita circolare per i dirigenti delle scuole in arrivo nei prossimi giorni, è stato il ministro ...

Scuola - meno compiti per le vacanze di Natale. Il ministro Bussetti : «Gli studenti devono riposarsi» : Una notizia che farà felici tantissimi studenti in Italia: meno compiti per le vacanze di Natale. Ad annunciare la circolare che arriverà nei prossimi giorni è il...

Il ministro Bussetti : 'Meno compiti per le vacanze di Natale' - : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti sta per inviare una circolare per sensibilizzare i professori e diminuire i compiti per le vacanze

Marco Bussetti - la rivoluzione del ministro dell'Istruzione : 'Meno compiti per le vacanze di Natale' : Meno compiti durante le vacanze di Natale per fare in modo che i figli possano trascorrere più tempo con la propria famiglia. Questo, in estrema sintesi, quanto chiesto dal ministro dell'Istruzione, ...

Il ministro Bussetti : "Meno compiti per le vacanze di Natale" : Il ministro Bussetti: "Meno compiti per le vacanze di Natale" Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti sta per inviare una circolare per sensibilizzare i professori e diminuire i compiti per le vacanze Parole chiave:

Scuola - circolare del ministro Bussetti : Il rappresentante del governo: «Vorrei dare un segnale, perché questi giorni di festa siano un momento di riposo per gli studenti e le famiglie»