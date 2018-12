Made in Italy | Coldiretti | il falso “doc” sale a 100 miliardi

Tecnologie antisismiche : grande interesse per l’evento di Ischia dedicato alle innovazioni Made in Italy : Le ultime norme del settore edilizio, le più avanzate Tecnologie antisismiche applicate ai sistemi di rinforzo e i casi studio specifici del territorio. Sono stati questi alcuni degli argomenti principali dell’incontro operativo organizzato da Ruregold, realtà italiana presente a livello mondiale nel settore del rinforzo strutturale, e patrocinato dall’Ordine Architetti di Napoli, lunedì 10 dicembre presso la storica Biblioteca Antoniana ...

Cibi Made in Italy - la risoluzione Onu per etichette e tasse sugli alimenti insalubri : “Affosserebbe 85% nostri prodotti Dop” : “La risoluzione dell’Onu con bollini allarmistici o tasse per dissuadere il consumo di certi alimenti rischia di affossare quasi l’85% in valore del made in Italy a denominazione di origine (Dop)”. A lanciare l’allarme è la Coldiretti, ricordando che si tratta proprio di quegli stessi prodotti che l’Unione europea e le stesse istituzioni internazionali dovrebbero invece tutelare. Al centro delle accuse una risoluzione firmata dai sette Paesi ...

Natale : la qualità Made in Italy batte la concorrenza cinese nel business delle statuine del presepe : Arriva il Natale e si riaccende il mercato dei presepi. In questo mese di dicembre, centinaia di migliaia di statuine entrano nelle case degli italiani per abbellire piccole o grandi Natività per la gioia di adulti e bambini. Un business enorme e legato alla tradizione, che da una quindicina di anni vede soprattutto la competizione commerciale tra Italia e Cina: le statuine cinesi hanno un prezzo notevolmente più basso ma sono di scarsa qualità, ...

Alimentare : Made in Italy cresce - più fatturato - posti lavoro : ANSA, - ROMA, 11 DIC - Le societ italiane del settore Alimentare-bevande sono, sempre pi , un punto di forza dell'economia Italiana: sono 227 le aziende con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, numero che colloca il settore al secondo posto della classifica di tutti i comparti industriali, subito dopo la ...

Coldiretti : risoluzione dell’Onu rischia di affossare il valore del Made in Italy : La risoluzione dell’Onu con bollini allarmistici o tasse per dissuadere il consumo di certi alimenti rischia di affossare quasi l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop) che l’Unione Europea e le stesse istituzioni internazionali dovrebbero invece tutelare. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento della risoluzione preparata dai sette Paesi della “Foreign Policy and Global Health (Fpgh) che “esorta gli Stati Membri ...

Bertone ritorna con 5 auto elettriche Made in Italy : Dianchè GT Cube Lo storico marchio Bertone torna in vita e lo fa con un interessante progetto che ha come obiettivo quello dell’introduzione sul mercato di auto elettriche per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ma non solo. Protagonista di questo nuovo tentativo di rilancio è la Equiventia Capital Partners (ECP) con sede a Padova, società italiana che opera nel settore degli investimenti industriali avanzati, la quale ha affidato alla ...

Sudan - l'ambasciatore Lobasso lancia il tuk-tuk solidale 'Made in Italy' : Ma dietro al video del tuk-tuk c'è una precisa politica promozionale dei prodotti italiani con attenzione anche alla solidarietà. Già a luglio, in occasione delle celebrazioni della Festa della ...

Na tazzulella e cafè contro caffè alla turca. Il Calendario Di Meo tra le meraviglie del “turchesco”. Il Made in Italy avanti tutta. Apre il palazzo del sultano spalancato sul Bosforo. Mamma li turchi… : C’è la Turchia del pil galoppante (ma disoccupazione alle stelle). E quella che fa shopping di brand, con l’ acquisto da acquolina in bocca della Pernigotti, storica azienda torinese fondata nel 1860, un anno prima dell’unità d’Italia e fornitrice ufficiale della Real Casa, adesso destinata a trasferirsi in Turchia lasciando a casa 100 dipendenti. Mamma li turchi. E poi c’è quella di Generoso e Roberto Di Meo, inventori del format Party ...

Finlandia - scatola di legumi Made in Italy con sorpresa : dentro c'era un ratto morto : "sorpresa" peggiore non è immaginabile. Un prodotto made in Italy, arrivato su una tavola finlandese, non ha fatto una gran bella pubblicità al Belpaese: si trattava di una scatola di fagioli neri contenente un topo morto. Incredibile ma vero: dopo che un consumatore finnico - di cui non sono state rese note le generalità - ha avvisato le autorità locali, è scattata l'allerta del Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi. Fagioli ...

Assopannelli : "Sostenere pioppo per il Made in Italy" : ... mettendo a rischio un'economia di scala fortemente radicata sul territorio e con una forte vocazione all'export". Criticità che preoccupa le imprese e che ha spinto il presidente di Assopannelli, ...

Report - il servizio sul Made in Italy che non è prodotto in Italia : Il servizio di Report intitolato Pulp Fashion ha posto l'attenzione sull'alta moda non solo Italiana, ma internazionale: il risultato di questa inchiesta è sconcertante e sicuramente modifica la percezione che finora avevamo dell'abito griffato. Made in Italy con tessuti cinesi e manodopera tunisina Nel corso della puntata andata in onda il 3 dicembre scorso, Report ha mostrato l'inchiesta sull'alta moda e su cosa si nasconda dietro un abito ...

Dai "fondi oro" a Canaletto : capolavori Made in Italy : Strano mercato, quello dell'arte, che mentre batte record su record nelle aste di contemporanea, mostra di snobbare tutto quanto arriva dalle epoche precedenti all'Ottocento. Eppure il pubblico che ama l'antiquariato - e non mancano i giovani collezionisti - sa bene che all'ombra della Madonnina risiedono i più accreditati mercanti del Belpaese, quelli selezionati dalle maggiori fiere internazionali come il Tefaf di Maastricht. E in questi ...

Da Chiara Ferragni a Silvia Grilli - tutte pazze per Osa younique : il brand Made in Italy amato dalle fashion addicted [GALLERY] : Alla scoperta di Osa younique: il brand made in Italy sempre più affermato nel mondo della moda Il mondo della moda è sempre più affollato di nuovi brand e stilisti emergenti. Tante le novità e le proposte che il mercato offre, ma solo pochi riescono ad affermarsi e farsi notare dai più influenti. Tra questi ultimi c’è sicuramente OSA younique, un marchio nato pochi anni fa che ha fatto breccia nel cuore di diverse fashion addicted, ...

Prodi : se la globalizzazione va in crisi - il Made in Italy crolla : Il secondo fenomeno è l'attuale inedita fase di prevalenza della politica sulla economia: il che, con caratteri diversi, accade sia in Cina che negli Stati Uniti. Persone 29 ottobre 2018 «Fare ...