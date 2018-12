Chi è lo sportivo più cercato su Google nel 2018? Nè LeBron nè Cristiano Ronaldo | c’è lo

CasChi d'Oro e Volanti ACI 2018 - programma del 13 dicembre alla festa dell'automobilismo sportivo : ... ma anche una celebrazione di due grandi realtà l'Automobile Club d'Italia, federazione dell'automobilismo sportivo tricolore, e Autosprint, da sempre una delle "voci" più importanti dello sport dell'...

Il Giudice Sportivo grazia Spalletti : niente squalifica - sarà in panChina per Juventus-Inter : niente squalifica per Luciano Spalletti: il Giudice Sportivo grazia l’allenatore dell’Inter che sarà dunque regolarmente in panchina per la sfida contro la Juventus Allontanato nei concitati minuti finali di Roma-Inter, Luciano Spalletti ha rischiato di non essere presente sulla panchina nerazzurra per la super sfida contro la Juventus. ‘Pericolo scampato’ dopo che il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e da ...

Da Magic Johnson ad Abidal da Acerbi a FanChini : quando lo sportivo vince la partita contro la malattia : C'è anche chi, come il ciclista Ivan Basso, dopo avere battuto il cancro, pure il suo ai testicoli, ha chiuso con lo sport, ma ormai per Ivan era tempo di farlo: quella che conta è la sua salute. In ...

Calcio giovanile - direttore sportivo picChiato dai genitori : L'episodio al termine della gara Allievi under 17 tra il San Giuliano ed il Sextum Bientina. Vittima dell'aggressione un dirigente del Cascina

La Valle d'Aosta risChia di perdere un altro gioiello - il Centro Sportivo Esercito : è stato di recente premiato quale migliore Società Sportiva Italiana Assoluta tra le oltre mille affiliate al mondo dello sci e della neve. Un risultato che riafferma e ribadisce come, a Courmayeur, ...

Belen Rodriguez - paparazzata con uno sportivo : ecco di Chi si tratta. Ci sono le foto : Belen Rodriguez torna a far parlare di sé: la showgirl argentina, dopo l’addio definitivo al motociclista Andrea Iannone, giura di essere single. La conduttrice di Tu Si Que Vales, programma di Canale 5 in onda ogni sabato, nelle passate settimane è stata paparazzata con alcuni uomini. Recentemente, al Maurizio Costanzo Show, ha fatto sognare i fan della coppia Rodriguez – Corona lasciandosi andare a un bel ‘lento’ ...

Liceo Scientifico Sportivo a Chiavenna : A tal riguardo, l'Ufficio che ho l'onore di dirigere, nei mesi scorsi ha istituito un apposito tavolo di lavoro dedicato a "Sport ed Inclusione" che, attraverso alcune iniziative, ha già saputo dare ...

Centro sportivo Chiuso «Disagi per i residenti» : I collaudi e i lavori straordinari si sono conclusi con successo, nonostante la necessità di interventi, prontamente eseguiti in economia. È stato poi sottoscritto il verbale definitivo di riconsegna ...

“MonChi tornerà al Siviglia - ma non da direttore sportivo” : Miguel Ángel Gómez, ex collaboratore di Monchi, è certo del ritorno al Siviglia dell’attuale dirigente della Roma Miguel Ángel Gómez, ex collaboratore di Monchi ai tempi del Siviglia, ha parlato dell’attuale dirigente della Roma ai microfoni di Radio Marca. “È stato un grande dispiacere vederlo lasciare il Siviglia, per me è più di un amico: è un fratello. Quando ha lasciato il club avevo paura”. Gómez ha proseguito parlando di ...

Agonia Reggina - adesso si fa dura : senza stadio - centro sportivo - fideiussione - marChio e… squadra : Agonia Reggina, è un momento durissimo in casa amaranto, sicuramente il peggiore nella storia del club calabrese. Dopo la fine dell’era Lillo Foti solo delusioni, campionati anonimi e tifosi che pian piano si sono allontanati, sono pochissimi quelli che ripongono fiducia in questa società, le presenze allo stadio sono in netto calo. Sì male quale stadio? La Reggina infatti non ha più uno stadio e potrebbe non averlo fino alla fine ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : stangata per SChiavi : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione ...

Pallanuoto Messina : il marChio sportivo Arena nuovo sponsor tecnico della squadra di Serie A2 del CUS UniMe : ... azienda leader a livello mondiale nel panorama degli sport acquatici. Nel particolare, Arena sarà il nuovo sponsor tecnico che "vestirà" lo storico esordio del CUS UniMe nel campionato di Serie A2 ...