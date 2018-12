: • Cyber News • #Usa, in Texas eseguita pena di morte - Cyber_Feed : • Cyber News • #Usa, in Texas eseguita pena di morte -

Il boia colpisce ancora in, dove un'iniezione letale ha ucciso Alvin Braziel jr., condannato per l'omicidio di una coppia di giovani sposi a Dallas nel 1993. Per ilsi tratta della 13ma esecuzione dall'inizio dell'anno. Negli Stati Uniti nel 2018 sono state eseguite 24 condanne a.(Di mercoledì 12 dicembre 2018)