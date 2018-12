Sono stato alla manifestazione della Lega in piazza del Popolo E ora ho paura

Alla Lavagna - Vladimir Luxuria : “Hanno spostato di nuovo la puntata con me protagonista : forse certi temi Sono scomodi perfino per Rai3” : “Alla Lavagna!“, programma in onda nell’access prime time su Rai3, torna nuovamente al centro delle polemiche dopo essere stato accusato dAlla critica di offrire spazio per operazioni simpatie ai politici di ogni fazione “usando” televisivamente i bambini. Questa volta ci ha pensato Vladimir Luxuria che non ha gradito un nuovo spostamento della puntata che la vede protagonista: “Ho appena saputo che per la ...

Fabrizio Corona : "Sono stato aggredito nel boschetto della droga a Milano" : Fabrizio Corona sarebbe stato aggredito nel boschetto della droga di Rogoredo nella notte, a Milano. Stando a quanto ha riferito ai carabinieri, si trovava lì per fare un servizio televisivo sullo spaccio assieme a una troupe quando è stato riconosciuto da alcune persone che l'hanno picchiato.Una pattuglia dei carabinieri l'ha trovato intorno alle 22 e 30 agitato e a torso nudo e ha chiamato un'ambulanza per prestargli le cure del ...

Gianfranco D'Angelo : "Sono stato più cicala che formica. Ma fatemi lavorare" : 'Sono stato più cicala che formica'. A La vita in diretta su Rai1, Gianfranco D'Angelo - ora in pensione - torna a parlare delle sue risorse economiche e della pensione 'troppo bassa' con cui vive . '...

Elia Fongaro - polemica GfVip : «Ingiusti con me e Jane Alexander. Sono stato accusato - gli altri...» : 'Da questa esperienza ne esco formato. Un po' più uomo rispetto al giorno in cui ho varcato la porta rossa'. Parola di Elia Fongaro , foto,, il ventisettenne vicentino, modello ed ex-velino di ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi svela : “Sono stato tamponato - è andata bene. Le lamentele di Cairoli? Ecco cosa dico” : Il pesarese ha parlato dopo la seconda giornata di Prove al Monza Rally Show, svelando un retroscena relativo alla Speciale Grand Prix 1 Valentino Rossi non ha praticamente rivali al Monza Rally Show, il pilota pesarese ha vinto tutte le Prove Speciali in programma ottenendo un vantaggio siderale su Suninen. La superiorità della sua Ford Fiesta WRC Plus è risultata davvero impressionante, anche se non sono mancati i momenti di pathos. Il ...

NBA – Mike Conley non ci sta : “io sottovalutato perché non Sono mai stato scelto per l’All-Star Game - è frustrante” : Mike Conley sfoga tutta la sua frustrazione in una recente intervista: il play dei Grizzlies si sente sottovalutato per non aver mai partecipato all’All-Star Game Mike Conley è uno dei migliori playmaker della lega, ma spesso, anche a causa di qualche infortunio di troppo, rischia di essere dimenticato. La sua assenza dall’All-Star Game dopo 12 anni passati in NBA, la dice lunga sull’argomento. Il playmaker dei Grizzlies, in una recente ...

Lorenzo Crespi a Caterina Balivo : 'Da ragazzo Sono stato bullizzato e ho sofferto di solitudine' : Caterina Baliva accoglie Lorenzo Crespi a 'Vieni da me' su Rai Uno e l'attore si commuove nel ripercorrere la sua infanzia. Il protagonista di Gente di mare, che ha 47 anni, in particolare, ha ...

Berlusconi : "Sono stato da Mattarella - mi ha detto che consentirebbe un governo di centrodestra" : "Sono stato da Mattarella, mi ha detto che se cade il governo consentirebbe al centrodestra di trovare una maggioranza in Parlamento". Silvio Berlusconi torna alla carica contro il governo e pensa un'eventuale caduta dell'esecutivo gialloverde: "Dobbiamo mandare a casa questo esecutivo di incapaci e di dilettanti", ha continuato l'ex presidente del Consiglio.Nessuno sconto ai 5 Stelle: "Prima dicevo che erano buoni per pulire i cessi, ora credo ...

Daniele Bossari : “Una notte di luna piena durante un rituale a Bali Sono stato sollevato da qualcuno che fisicamente non c’era” : “Ci trovavamo in spiaggia una notte di luna piena per riprendere un rituale. Io ero sdraiato in attesa del mio turno, quando mi sono sentito afferrare sotto le ascelle, e sollevare di peso da qualcuno che fisicamente non c’era. Subito dopo sono entrato in una sorta di trance, e ho sentito la testa che mi girava fortissimo”. Inizia così l’inquietante racconto che Daniele Bossari ha fatto in un’intervista a Mistero Magazine ...

Cicciogamer89 e l’ospitata a Mai dire talk : ‘Sono stato bullizzato’ : È polemica in rete per l’ospitata a Mai dire talk di Cicciogamer89, ovvero Mirko Alessandrini, noto youtuber italiano. Il giovane è intervenuto nel nuovo programma della Gialappa’s Band per illustrare la sua attività e farsi conoscere anche da un pubblico nuovo, che solitamente non segue quel che realizza su YouTube, ma qualcosa è andato storto e ora si parla di bullismo nei suoi confronti. Mai dire talk, le parole di Cicciogamer89 ...

Gabriel Garko Sono stato lontano dalle scene e oggi sono più sereno : In una lunga intervista rilasciata al settimanale “chi” ’attore Gabriel Garko parla di tante cose e affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che Garko, ha sempre protetto dall’eccessiva attenzione mediatica. Gabriel Garko è apparso molto sereno dopo un periodo di riposo e anche la sua vita sociale ne ha ampiamente giovato, ecco cosa ha raccontato: ”sono cambiate tantissime cose nella mia vita, sia dal punto ...

Legge 104 - gli abusi sui permessi Sono un reato penale contro lo Stato : Qualsiasi lavoratore che usufruisca dei permessi concessi dalla Legge 104/92 e che ne faccia un abuso conclamato, commette due illeciti. Si va incontro a due diverse tipologie di sanzioni. Nella fattispecie, i reati o gli illeciti sono due, uno di carattere civile e uno (ben più grave) di tipo penale. Una sentenza della Suprema Corte specifica che gli abusi sui permessi essendo un reato contro lo Stato rientrano tra quelli a cui si può procedere ...

Bergamo - cacciatore di 81 anni denuncia : 'Sono stato aggredito da sei animalisti' : Un cacciatore di 81 anni, Lino Pessina, ha dichiarato di essere stato aggredito da sei giovani animalisti, riportando una lieve ferita al volto e un calcio a una gamba . E' accaduto a Badalasco, ...

Bergamo - cacciatore di 81 anni denuncia : "Sono stato aggredito da sei animalisti" : Un cacciatore di 81 anni, Lino Pessina, ha dichiarato di essere stato aggredito da sei giovani animalisti, riportando una lieve ferita al volto e un calcio a una gamba . E' accaduto a Badalasco, ...