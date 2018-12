Le pietre d’inciampo rimosse ci ricordano cosa sono stati capaci di fare gli italiani

pietre d’inciampo - i sampietrini che ricordano le vittime della Shoah : Pietre d’inciampo, i sampietrini che ricordano le vittime della Shoah I piccoli cubi (10x10 cm) in ottone vengono installati sulla superficie stradale per ricordare le vittime delle deportazioni naziste. L’iniziativa è partita da un’artista tedesco e si è diffusa in buona parte dell'Europa Parole chiave: ...

Cosa sono le “pietre d’inciampo” : sono sampietrini in ottone che vengono posti davanti alle abitazioni delle persone deportate o uccise durante il nazismo: oggi ce ne sono 70mila in tutta Europa

Cgil : condanna ed indignazione per furto pietre d’inciampo : Roma – “Esprimiamo forte condanna e profonda indignazione per un atto inqualificabile, deplorevole e vergognoso che oltraggia, non solo la comunita’ ebraica, ma la tutela della memoria e testimonia come l’antisemitismo sia ancora un male che deve essere combattuto non dimenticando quanto la storia ci ha insegnato”. Cosi’ in una nota la Cgil commenta Il furto di venti ‘pietre d’inciampo’, ...

Rubate 20 pietre d’inciampo a Roma : Venti pietre d’inciampo sono state divelte e Rubate nella notte nel Rione Monti a Roma. Erano dedicate a 20 membri della famiglia Di Consiglio ed erano state installate il 9 gennaio 2012. Le pietre ricordano i cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento. La denuncia del furto arriva dall’Associazione ‘Arte in Memoria’ che dal 2010 si occupa dell’installazione delle pietre nella Capitale. Adachiara Zevi, ...

