Strage al concerto di Sfera Ebbasta | 6 morti | 5 minorenni «Trovata una bomboletta spray

Una mamma e 5 giovanissimi. Chi sono le vittime della Strage al concerto di Sfera Ebbasta : «Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia;e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia. sono le giovani vittime della tragedia di questa notte. È assurdo morire così. Come governo faremo massima ...

Strage al concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti - 5 minorenni. «Venduti 1400 biglietti per una sala da 469 posti» : Una vera e propria Strage questa notte in una discoteca in provinca di Ancona. Cinque ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Il panico sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, dall’uso di uno spray urticante spruzzato da una persona incappucciata salita sul ...

Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona - 6 morti. Venduti 1.400 biglietti per 871 posti : Articolo aggiornato alle 13,30 dell'8 dicembre 2018 Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati nella calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La Strage è avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' ...