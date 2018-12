La finale del Grande Fratello Vip 3 visibile in replica su Mediaset Play e La5

Grande Fratello Vip 2018 : Anticipazioni e sorprese della finale di domani 10 dicembre : Gf Vip 2018, le Anticipazioni sulla finale di lunedì 10 dicembre Lunedi 10 dicembre andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2018 e non mancano le Anticipazioni. Come è facile pensare,... L'articolo Grande Fratello Vip 2018: Anticipazioni e sorprese della finale di domani 10 dicembre proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : finale Copa Libertadores a Madrid - Superclasico rovente. Chi sarà Regina del Sudamerica? : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...

Monza Rally Show 2018 – Magico Cairoli - nella finale del Master Show battuto a sorpresa Valentino Rossi : Tony Cairoli a sorpresa batte Valentino Rossi nella super-finale del Master Show del Monza Rally Show 2018 nella super-finale del Master Show del Monza Rally Show 2018, disputata tra Valentino Rossi e Tony Cairoli, a vincere è il 33enne di Patti. Il pilota siciliano, nonostante i 90 Cv in meno della sua Hyundai i20 WRC, ha dato spettacolo battendo a sorpresa il nove volte campione del mondo pesarese e la sua Ford Fiesta WRC Plus. Dopo che ...

La finale più lunga del mondo : River-Boca all'ultimo atto : Stasera a Madrid il ritorno del Superclasico assegna la Copa Libertadores, mai così discussa. L'andata 28 giorni fa, poi gli incidenti e il rinvio: il derby argentino in Europa tra le polemiche ...

Anticipazioni finale Grande Fratello Vip 2018 : vincitore e sorprese del 10 dicembre : Gf Vip 2018, le Anticipazioni sulla finale di lunedì 10 dicembre Lunedi 10 dicembre andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2018 e non mancano le Anticipazioni. Come è facile pensare, l’ultima puntata del reality show sarà dedicata al bilancio di chiusura. Ci saranno sorprese e video riassuntivi del percorso di ogni finalista, […] L'articolo Anticipazioni finale Grande Fratello Vip 2018: vincitore e sorprese del 10 dicembre ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : Italia quarta nella staffetta femminile. finale B per Valcepina - Sighel e Confortola : Ancora un quarto posto per l’Italia nella Coppa del Mondo di Short track. nella terza ed ultima giornata di gare ad Almaty la staffetta femminile azzurra ha chiuso ai piedi del podio. Il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Sighel, Nicole Botter Gomez e Cecilia Maffei si è classifica alle spalle della vittoriosa Olanda, della Corea del Sud e del Canada. Un risultato comunque importante per le Italiane, che ottengono punti in ...

Sci alpino - tre azzurre ai sedicesimi di finale del parallelo di St. Moritz : nel pomeriggio l’eliminazione diretta : Irene Curtoni, Brignone e Costazza qualificate ai sedicesimi del parallelo di St. Moritz. Alle 13 parte la fase a eliminazione diretta Sono tre le azzurre qualificate alla fase finale del parallelo di St. Moritz. Irene Curtoni con il quindicesimo tempo, Federica Brignone con il ventottesimo e Chiara Costazza con il ventinovesimo hanno strappato il pass per i sedicesimi che si disputeranno in due manche (sommando i tempi), al contrario ...

Respinto ricorso del Boca - la finale si giocherà : MADRID - Nessuna sospensiva: la finale di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà domani sera alle 20.30, come da programma, al ' Bernabeu ' di Madrid. Il Tas di Losanna ha ...

Volley femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank Istanbul-Minas Tenis sarà la finale - Guidetti a caccia del bis iridato : VakifBank Istanbul e Minas Tenis Clube si sfideranno nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa e le Campionesse del Sudamerica si sfideranno domani a Shaoxing (Cina) nel match che assegna il titolo iridato. Incrocio dunque tra Turchia e Brasile, le ragazze di Giovanni Guidetti cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno contro il Rio De Janeiro mentre le sudamericane inseguono ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : la staffetta femminile vola in finale A! Bene Confortola e Cassinelli nei 1500 metri : Confortanti notizie per gli azzurri arrivano dall’Halyk Arena di Almaty, in Kazakistan, dove si sta tenendo il terzo appuntamento della Coppa del Mondo di Short track 2018-2019. In casa Italia, arriva la qualificazione della staffetta femminile nella Finale A e altre buone performance per il Bel Paese che vi raccontiamo nel dettaglio. Nella gara a squadre, dunque, Nicole Botter Gomez, Gloria Ioriatti, Martina Valcepina e Cecilia Maffei ...

Manovra - voto finale della Camera sabato pomeriggio. Opposizione fa ostruzionismo per far slittare il ddl riforme : Il voto finale della Camera sulla fiducia alla Manovra arriverà solo sabato pomeriggio, dopo le 16. Il percorso per arrivare al primo via libera alla legge di Bilancio è stato faticoso: dopo l’ok arrivato venerdì sera, la discussione notturna sugli articoli si è arenata per l’ostruzionismo tecnico dell’Opposizione che ha determinato appunto lo slittamento. L’Opposizione chiedeva di far slittare a gennaio l’esame del ddl riforme ...

L’amica geniale come finisce? Margherita Mazzucco parla del finale : L’amica geniale come finirà? Elena (Margherita Mazzucco) svela il finale E’ stata ospite di Luca Rosini e Ingrid Muccitelli a Unomattina in Famiglia Margherita Mazzucco, l’attrice che interpreta Elena nella fiction L’amica geniale. Nel programma mattutino del sabato e della domenica di Rai1 firmato Michele Guardì, la giovane attrice napoletana ha parlato di Elena e Lila e del finale de L’amica geniale . Elena e ...

Quello che resta della finale di Copa Libertadores : River Plate-Boca Juniors si giocherà, infine, ma a 10.000 chilometri da Buenos Aires e contro il volere delle due squadre