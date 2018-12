Gli italiani favorevoli alla Ue salgono al 64%  erano il 49 un anno fa

Hockey pista - i miGliori italiani della decima giornata di A1. Davide Gavioli trascina Viareggio : La decima giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato molte emozioni e una nuova capolista solitaria, ovvero il Forte dei Marmi, giustiziere del Follonica, ma ha visto anche ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – Alessandro Franchi (Scandiano): affrontare il Sandrigo in trasferta non è facile, nonostante una classifica ...

Calcio a 5 - i miGliori italiani della nona giornata di Serie A : Paolo Cesaroni e Massimo De Luca la coppia d’oro della Lollo Caffé Napoli : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Paolo Cesaroni (Lollo CAFFE’ Napoli): Un poker di reti nel rotondo successo della formazione partenopea contro il Lynx Latina al Pala Bianchini ne fa l’uomo del match ...

L'Europa piace di più : Gli italiani pro-Ue salgono dal 49% al 64% : Strasburgo, - Ne sappiamo poco, ma ci piace tanto. Anzi, il Parlamento europeo accende sempre più like, nonostante l'aspro dibattito in corso legato alla legge di stabilità del Governo gialloverde. E ...

Pallanuoto - i miGliori italiani della nona giornata di A1. Super Caruso tiene a galla l’Ortigia - Luongo trascina la BPM : La nona giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha visto, oltre alle tre nette affermazioni di Brescia, Pro Recco e Sport Management, rispettivamente contro Roma, Florentia e Lazio, la importanti vittorie in chiave salvezza diretta di Quinto, Napoli e Catania, contro Bogliasco, Trieste e Savona, nonché il pari, nella corsa ai playoff, tra il Posillipo ed Ortigia. Andiamo a scoprire i migliori italiani in campo nell’ultimo turno di ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : le percentuali al poligono deGli italiani dopo la tappa di Pokljuka. Vittozzi e Wierer da sogno - Runggaldier e Chenal le sorprese : Nella prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon disputata a Pokljuka, in Slovenia, la squadra italiana si è particolarmente distinta per le alte percentuali al tiro, soprattutto per quanto riguarda le donne. Perfezione a terra per Lisa Vittozzi ed Alexia Runggaldier, nel complesso percentuali molto elevate anche per Dorothea Wierer, capace di prendere la testa della classifica generale salendo due volte sul podio. Podio sfuggito per ben due ...

Nuoto - Mondiali Huangzhou 2018 : tutti Gli italiani in gara martedì 11 dicembre. Gli orari e il programma completo : Da domani 11 dicembre i Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) prenderanno il via. L’ultimo evento clou del 2018 per il gli atleti in piscina è senz’altro fonte di grandi stimoli. I partecipanti sono intenzionati a regalare prestazioni di grande livello e l’Italia, reduce dall’ottima figura agli Europei 2018 a Glasgow, vorrà confermarsi su livelli eccellenti per non sfigurare. In questa prima giornata vedremo ...

Di Maio : “Incontro Salvini-imprese? I fatti si fanno al mio ministero”. Il leader della Lega : “A me interessa aiutare Gli italiani” : La scena, inedita, è di ieri, domenica: i rappresentanti delle imprese – una decina – che invece di entrare al ministero del Lavoro o a quello dello Sviluppo vengono ricevuti al Viminale. Lì lavora il leader della Lega Matteo Salvini che però si occupa di altro, di guidare appunto il ministero dell’Interno. Un incontro di due ore “concreto e proficuo”, com’è stato definito, un momento di disgelo tra le ...

Le proposte dell'Ue sulla manovra circolate sono un tradimento deGli italiani - dice Di Maio : "Sia ben chiaro che le proposte dell'Ue che si leggono sui giornali presuppongono un tradimento degli italiani, io gli italiani non li tradisco". Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise. Il ministro ha comunque aggiunto che "se si vogliono trovare delle soluzioni di compromesso tra Italia e Ue bene, sono il primo a spingere in quella direzione", ha osservato. "Il bilancio ...

Mutuo - il 90% deGli italiani : L’incertezza sta spingendo le famiglie verso i prestiti ipotecari a rata bloccata malgrado un extra-costo di 110 punti base. Al 30 novembre – stando alle ultime rilevazioni dell’osservatorio di MutuiOnline.it – il Mutuo a tasso fisso ha raggiunto l’89% delle nuove erogazioni e sfiora il 92% sulle operazioni di surroga per trasformare i contratti...

I gilet gialli francesi Cantano l’inno di Mameli e chiedo aGli italiani di unirsi alla protesta : I gilet gialli francesi Cantano l’inno di Mameli e chiedo agli Italiani di unirsi alla protesta I gilet gialli francesi bloccano la frontiera di Ventimiglia Circa 200 manifestanti arrivati dalla Francia alla barriera della A10 Cantano l’inno di Mameli. Al grido di ‘Macron dimission’ duecento gilet gialli francesi hanno bloccato per ore la barriera autostradale di Ventimiglia, in territorio italiano, fermando i mezzi in transito ai ...

Pensioni - non taGliano Gli assegni d'oro ma fregano i lavoratori italiani : cosa voGliono eliminare : In gioco non c'è solo una questione tecnica, ma anche politica. Il taglio indiscriminato delle Pensioni, così come lo voleva Di Maio, sarebbe andato incontro a una bocciatura sicura della Consulta, ...

Basket - i miGliori italiani della 9a giornata di Serie A : Christian Burns si regala una domenica da protagonista - conferme per Giampaolo Ricci e Pietro Aradori : Si è svolta nel fine settimana la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. L’Olimpia Milano si è confermata in testa alla classifica centrando la nona vittoria consecutiva nel derby lombardo contro Cantù, mentre Venezia è stata sconfitta da Varese, terza insieme a Cremona e Avellino, rallentando la propria corsa. Diversi giocatori italiani hanno fornito buone prestazioni, contribuendo in maniera decisiva nelle vittorie ...

Soldi in Svizzera - Gli italiani hanno già portato più di 11 miliardi : LUGANO - Dopo tanti rumors finalmente ci sono delle cifre. Ci riferiamo alla fuga di capitali italiani verso la Svizzera. A dare i numeri è stata la BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali di ...