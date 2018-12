Virginia Raggi telefona a Portobello in diretta tv Video

Vendita lotto C1 - Stazione Tiburtina : progetto importante per Virginia Raggi : "Abbiamo presentato oggi lo sviluppo di un progetto importante nell'area della Stazione Tiburtina, da quando ci siamo insediati abbiamo puntato gli occhi su quest'area che era un po' ferma e abbiamo ...

Nancy Brilli su Virginia Raggi con l’abito-toga : “Ma non ha qualcuno che le vuole bene e quando la vede vestita così dice “meglio di no”?” : In fatto di look, la sindaca di Roma Virginia Raggi sembra non voler stare in una zona neutra: i suoi abiti, soprattutto quelli scelti per “serate-evento”, sono infatti sempre molto particolari e se a tanti questo suo modo eccentrico di vestire piace, ad altri un po’ meno. Alla prima del Rigoletto al teatro dell’Opera di Roma, la Raggi è apparsa con un abito toga che ha subito scatenato i social tra “è ...

Virginia RAGGI/ Foto - prima dell'Opera : l'abito-toga per commemorare la giustizia dopo le accuse di falso - IlSussidiario.net : VIRGINIA RAGGI con un abito sfarzoso alla prima del Teatro dell'Opera di Roma: il sindaco della capitale si trasforma in diva.

Chi è Camillo Bona - lo stilista dell’abito-toga di Virginia Raggi : È Camillo Bona lo stilista che ha ideato l’abito-toga di Virginia Raggi. La sindaca di Roma ha stregato tutti sul red carpet del teatro dell’Opera, grazie ad un abito scultura creato dal celebre fashion designer. Si tratta di un vestito ispirato al suo ruolo di donna alla guida della Capitale, che ha fatto molto discutere. Come ogni anno il Teatro Costanzi ha accolto personalità del mondo della moda, dello spettacolo e della ...

Virginia Raggi si presenta alla prima del Rigoletto con un "abito toga" : La menzogna che si alterna alla verità, il grottesco e l'ironia faccia a faccia con il dolore, il potere che duella con l'amore, quello passionale e quello tra un padre e una figlia: è un dramma con le sfumature di un'amara commedia il nuovo allestimento di Rigoletto concepito dal Maestro Daniele Gatti e dal regista Daniele Abbado, che ha debuttato al Teatro dell'Opera di Roma alla presenza della presidente del Senato Maria ...

Roma - albero di Natale - Virginia Raggi annuncia : “Spelacchio è tornato” il tutto con uno sponsor di livello : Roma è pronta per l’arrivo di Spelacchio 2, il nuovo albero di Natale che illuminerà Roma Roma – “Ladies and Gentlemen Spelacchio is Back in Roma!“. Così Virginia Raggi presenta sui suoi social l’albero di Natale 2018 che dal giorno della festa dell’Immacolata verrà ‘acceso’ nella centralissima piazza Venezia. La prima cittadina posta un’immagine di un albero con la scritta “Sono tornato e sono uno spettacolo. Ci si vede l’8 dicembre in ...

Virginia Raggi e Nicola Zingaretti alla camera ardente di Bertolucci : Virginia Raggi e Nicola Zingaretti in Campidoglio, alla camera ardente di Bernardo Bertolucci, il maestro del cinema italiano, scomparso lunedì a 77 anni. 'La cultura europea è più povera, perde un ...

Mara Carfagna su Virginia Raggi : “Ha fallito - Roma è sporca - una città invivibile” : Mara Carfagna intervista esclusiva per il messaggero parla a 360 gradi delle sue iniziative e si sofferma sul caso Raggi Un altro fronte prioritario è quello dell’antisemitismo: «Troppo spesso leggiamo di episodi di cronaca a sfondo antisemita. L’antisemitismo tenta di rialzare la testa in Italia e in Europa. Prende forme diverse, come quella dell’antisionismo, dell’odio nei confronti dello Stato di Israele: e chi nega il ...

Virginia Raggi aumentata la scorta dopo le minacce dei Casamonica : Virginia Raggi minacciata dai Casamonica, la sua scorta verrà aumentata Prima le minacce dei Casamonica, a tu per tu, la mattina dello sgombero. Poi le dichiarazioni rabbiose a tv e siti internet: «Ora andremo a dormire a casa della sindaca». Infine, ieri mattina il blitz negli uffici del VII municipio da parte di alcuni componenti del clan (e tre cassonetti dati alle fiamme nella notte in zona). Sono bastati questi fatti, nelle ultime 48 ore, a ...