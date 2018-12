calcioweb.eu

: #Lazio, alta tensione: #Lotito e #Inzaghi, chiaritevi ?? - CorSport : #Lazio, alta tensione: #Lotito e #Inzaghi, chiaritevi ?? - CalcioWeb : #Lazio, tensione a #Formello: obiettivi a portata di mano, ma la panchina di #Inzaghi non è più salda - salvione : Lazio, alta tensione: Lotito e Inzaghi, chiaritevi -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Dopo il finale da thriller della scorsa stagione, lasi è ripresentata ai nastri di partenza della stagione in corso con le rinnovate ambizioni da Champions League. L’avvio a rilento, unito a qualche passo falso disseminato qua e là fino al pari di Verona contro il Chievo, ha messo in crisi le certezze che i biancocelesti avevano costruito nel corso degli ultimi anni, o meglio, da quando sullasiede Simone. L’allenatore, che integralista lo è diventato dopo aver sperimentato diversi moduli nel suo primo anno e mezzo da tecnico della, pare non essere più visto di buon occhio dal presidente Claudio Lotito, abbastanza infastidito dalla mancanza di continuità e dall’assenza di risultati positivi contro le grandi. Il ritiro che accompagnerà al match interno contro la Sampdoria deve servire per far ritrovare stimoli e condizione, prima ...