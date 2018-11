Pace fiscale | la rottamazione si allarga anche a multe e tributi locali come Imu e Tasi

Multe - Tasi - Imu : nella Pace fiscale spunta anche la rottamazione per gli enti locali : Multe, Tasi, Imu inserite nella rottamazione delle cartelle esattoriali. Un nuovo emendamento promosso da Leader del Carroccio, dovrebbe figurare nei prossimi giorni nel Decreto fiscale al momento al vaglio della Commissione finanze del Senato. Il governo punta al voto del provvedimento entro il prossimo martedì. Se venisse approvato la nuova definizione agevolata verrebbe ampliata investendo anche la tassa sugli immobili. I Comuni su Multe, ...

Sanzioni per chi ha dichiarato - Pace fiscale per chi è stato beccato : Alla fine, l'unica pace fiscale che manca è proprio quella per chi ha dichiarato fedelmente al Fisco le imposte che doveva e poi non è riuscito a pagarle. Sembra paradossale, ma è così.Per mesi e mesi, sia prima che dopo le elezioni, i due leader politici e attuali vicepremier hanno ripetuto fino allo sfinimento che ci sarebbe stata la pace fiscale non per gli evasori che non avevano dichiarato al Fisco i loro debiti, ...

Pace fiscale - sconti più alti per le liti e niente proroga per l’e-fattura : Il Governo rivede al rialzo gli sconti per chi vuole chiudere il contenzioso con il Fisco. E in attesa di definire come risolvere i problemi di privacy sollevati venerdì scorso dal garante è pronto a esentare dall’obbligo di e-fattura farmacisti e medici...

Pace fiscale 2019 - stralcio totale debiti fino a 1.000 euro : come fare : Fresco del recente accordo, strappato nell’ultimo Vertice di maggioranza, su una Pace fiscale 2019 senza più Condono e dichiarazione integrativa speciale, il Governo si prepara a cancellare tutti i vecchi debiti fino a 1.000 euro dei contribuenti, compresi nell’arco di tempo che va dagli anni 2000 al 2010: è una delle tante misure che consentirà ai cittadini di fare Pace con il Fisco. Si tratta del tanto annunciato lo saldo e stralcio ...

Pace fiscale : nel decreto resta la cancellazione delle cartelle e la sanatoria : Dopo il summit di governo di ieri 15 novembre, il decreto fiscale, atto collegato alla manovra di bilancio, viene modificato. Un aspetto del decreto, che in questi giorni è stato oggetto della discordia tra M5S e Lega e tra i due Vice Premier Salvini e Di Maio, viene di comune accordo cancellato. Di fatto salta il condono cioè quella norma che permetteva di sanare pendenze fiscali per redditi mai dichiarati, versandone solo una parte. restano ...

Pace fiscale - cosa resta e cosa entra dopo lo stop all’integrativa : Fuori la dichiarazione integrativa speciale. Dentro la sanatoria per omessi versamenti, avvisi bonari e lievi irregolarità. Rinvio a un altro provvedimento per la riforma di soglie e pene per chi commette reati tributari. È il quadro che si delinea in vista del voto agli emendamenti al decreto sulla Pace fiscale, ora all’esame della commissione Finanze del Senato...

Dl Fisco - non ci sarà alcun condono. Resta la Pace fiscale : Nel Decreto fiscale non ci sarà il condono , scompare dunque la dichiarazione integrativa. sarà possibile regolarizzare solo il dichiarato. Questo l'accordo trovato ieri sera, 15 novembre 2018, tra ...

Manovra - Decaro : Pace fiscale non sia guerra ai sindaci : Roma, 15 nov., askanews, - "Siamo favorevoli alla rottamazione delle cartelle sotto i mille euro, però non vorremmo che la pace con i cittadini fosse a discapito dei bilanci comunali. Non vorremmo che ...

La Chiesa e l'Ici da pagare : Governo verso un'altra 'Pace fiscale' : ... le attività potenzialmente coinvolte sono davvero molte e vanno da quelle della scuola alla sanità, dalla cultura all'assistenza, e non sono tutte della Chiesa, ma riguardano tutto il mondo no ...

Il governo sta pensando a una Pace fiscale per recuperare l’Ici non pagato dalla Chiesa : La Chiesa dovrà pagare l'Ici sugli immobili dal 2006 al 2011, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea. Ed è compito dello Stato italiano assicurarsi che ciò avvenga. Per farlo, il governo sta pensando a una sorta di pace fiscale: il Vaticano così restituirebbe il prima possibile un miliardo di euro a fronte dei 4,8 miliardi calcolati dal Tesoro.Continua a leggere

