Napoli | De Laurentiis | ' Cavani lo accogliamo a braccia aperte solo se… Mercato gennaio? È

Napoli - De Laurentiis : "A gennaio cinque acquisti già in casa - Cavani lo accoglieremmo a braccia aperte ma..." : "Il mercato di gennaio? Con il recupero di Meret, di Younes e di Ghoulam è come se noi il mercato lo avessimo già fatto in casa perché questi sono tre grandi giocatori che ancora non hanno potuto ...

Napoli - nuove luci al San Paolo per la sfida col Chievo. E De Magistris punge De Laurentiis : Nuova illuminazione per il terreno di gioco e la pista di atletica del San Paolo in occasione di Napoli-Chievo. Lo ha annunciato il commissario per le Universiadi Basile, che ha inserito il presidente ...

Napoli - il piano di De Laurentiis per Cavani : Da suggestione dei tifosi sotto l'ombrellone a pensiero concreto di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti : il nome di Edinson Cavani ricorre con forza e stavolta con tanti indizi di concretezza. ...

Napoli - De Laurentiis : “Con il fatturato della Juve avrei vinto 10 scudetti” : In occasione di un evento organizzato dall’Unione Industriali di Napoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato della sua squadra e dei progressi compiuti: “Napoli è un grande attrattore, ovunque vado non fanno che parlarmene, soprattutto all’estero. Siamo la diciannovesima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche, siamo un modello virtuoso. Forse non riusciremo a battere la Juventus, chi lo sa, ...

Napoli - De Laurentiis punge la Juventus : “con quel fatturato avrei vinto anche io dieci scudetti di fila” : Il presidente del Napoli ha lanciato una frecciatina alla Juventus, sottolineando come anche lui avrebbe vinto dieci scudetti con lo stesso fatturato dei bianconeri Il duello a distanza prosegue, Juventus e Napoli si contendono lo scudetto a colpi di successi e grandi prestazioni. Sei i punti che dividono in campionato le due squadre, un gap non grandissimo che sarà comunque difficile per gli azzurri ridurre. Marco ...

Dopo Napoli e Bari arriva una terza squadra per De Laurentiis : ADL stupisce ancora. Dal convegno dell’Unione Industriali, Aurelio De Laurentiis rivendica il ruolo del Napoli e fa anche un annuncio

Napoli - De Laurentiis e il San Paolo : «Non farò più uno stadio altrove» : De Laurentiis scherza all'Unione Industriali. «Non fatemi domande sul mercato, non vi dirò chi prendo a gennaio», ha sorriso il presidente nel corso del suo intervento al...