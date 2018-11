Cosa c’è nelle case dei Casamonica?

Ritirati panettoni di nota marca dai supermercati. La scoperta all’interno del prodotto. È la stessa azienda a informare : “Ecco Cosa c’è dentro” : Se acquistate o avete acquistato all’Esselunga state attenti ad un prodotto che è stato richiamato. La Maina infatti ha segnalato e successivamente richiamato, a scopo precauzionale, alcuni lotti di panettone “Il Gran Nocciolato” per una possibile contaminazione da filamenti metallici. Il prodotto interessato è venduto in formato da 1 kg, con i numeri di lotto 801077 – 891077 e scadenza 30/06/2019 (Ean 8005190401011). Il richiamo, appunto, è ...

Cosa c’è stasera in TV : Una nuova fiction con Claudio Amendola, Lilli Gruber che parla di Michelle Obama, il Grande Fratello e un grande western

Cosa c’è stasera in TV : C'è la Nazionale di calcio in diretta su Rai 1, un vecchio film di Nora Ephron e un prequel di Peter Pan

Cosa c’è da sapere sulla nuova Ford Focus : Dopo 20 anni dalla prima Focus, acquistata da 16 milioni di persone, Ford ne ha progettata una completamente ridisegnata e tecnologicamente avanzatissima

Brexit e l’Unione europea - Cosa succede se non c’è un accordo? : Dazi e porti al collasso, status incerto per i residenti, forse torna il roaming. Crolla la sterlina, Pil giù fino al 6%: ecco perché il «no deal» fa paura.

Cosa c’è al festival di fotografia di Vogue - a Milano : Quattro giorni di mostre e incontri sui temi della mascolinità e della diversità, spiegati con le foto

Cosa c’è stasera in tv : La seconda puntata di "La TV delle ragazze", "Piazza Pulita" su La 7 e, se cercate un bel film, "Jersey Boys" di Clint Eastwood

Cosa c’è nell’accordo su Brexit : C'è un lungo periodo di transizione durante il quale proseguiranno i negoziati, ma anche un accordo sull'Irlanda del Nord che potrebbe far saltare tutto

Scossa Brexit - via 4 ministri Conservatori pronti a chiedere un voto di sfiducia su May Live| Cosa c’è nell’accordo : All'indomani dell'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Ue, lasciano due ministri e due sottosegretari Raab. May in difficoltà, crolla la sterlina.

Cosa c’è stasera in TV : "Il ponte delle spie", "Harry Potter e l'Ordine della Fenice", "Bastardi senza gloria" e il "Discorso del re": come film, ci siamo

Cosa c’è scritto nella lettera inviata dall’Italia all’Ue sulla manovra : Il ministro Giovanni Tria. (Roberto Monaldo / LaPresse) I saldi della manovra non si toccano, ma il debito pubblico calerà grazie alle privatizzazioni. Come anticipato, la lettera con cui il governo italiano ha risposto nella notte alle perplessità manifestate dalla Commissione europea sulla Legge di Bilancio non presenta alcun passo indietro rispetto alle stime di crescita del Pil e a quelle relative alla decisione di portare il rapporto ...

Cosa c’è scritto nella lettera inviata dall’Italia all’Ue : Il ministro Giovanni Tria. (Roberto Monaldo / LaPresse) I saldi della manovra non si toccano, ma il debito pubblico calerà grazie alle privatizzazioni. Come anticipato, la lettera con cui il governo italiano ha risposto nella notte alle perplessità manifestate dalla Commissione europea sulla Legge di Bilancio non presenta alcun passo indietro rispetto alle stime di crescita del Pil e a quelle relative alla decisione di portare il rapporto ...

Legge di bilancio : Cosa c’è nella lettera del governo Conte alla UE : Il governo non intende cambiare né i saldi della manovra né la struttura di provvedimenti "fondamentali", come il reddito di cittadinanza e la revisione della Legge Fornero. Ma nella lettera inviata dal ministro Tria alla UE spuntano le clausole di salvaguardia e le privatizzazioni: se il PIL non crescesse, dunque, il governo taglierà la spesa e dismetterà patrimonio pubblico, anche immobiliare, per 18 miliardi di euro.Continua a Leggere

Tonno sott’olio - boom di furti nei supermercati : Cosa c’è dietro : Al mercato nero, incredibilmente, valgono un piccolo patrimonio. Non si tratta di rame o altra componentistica elettronica, ma di banali scatolette di Tonno. È sorprendente scoprire che nella ricca Treviso ci sia un mercato parallelo di prodotti alimentari, in genere rubati dagli scaffali dei supermercati e rivenduti. Ma c’è. Una volante della questura, sabato pomeriggio alle 15, ha sorpreso in via Sant’Antonino un 25enne senza fissa ...