Real Madrid | accordo faraonico per il nuovo Bernabéu

Champions League : Roma-Real Madrid non sarà su Rai 1 - diretta tv martedì 27 su Sky : La Roma, dopo aver affrontato l’Udinese in trasferta nella 13ª giornata del campionato di Serie A, tornerà in campo martedì 27 novembre 2018 nella 5ª giornata di Champions League. I giallorossi sfideranno il Real Madrid allo Stadio Olimpico. La partita avrà inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky. La diretta tv non sarà in chiaro su Rai 1, dove il giorno dopo si potrà assistere al match dell’Inter contro il Tottenham. Gli ...

Real Madrid - Casillas sulla gestione Mourinho : “Alimentava le tensioni contro il Barcellona” : Con la maglia del Real Madrid, ha fatto incetta di trofei a livello nazionale e internazionale; fosse stato per lui sarebbe rimasto a vita, ma nel 2015 fu costretto a dire addio ai blancos. Il rapporto tra il Bernabeu e Iker Casillas, leggendario portiere delle merengues ora al Porto, cominciò a scricchiolare nella stagione 2012/2013, quando perse il posto in campionato per volontà di José Mourinho. Proprio sull’ex portoghese, ...

Roma - Real Madrid : storia della partita : ... Casemiro, Marcelo e Juan Jesus , Brasile, • Toni Kroos ha segnato il gol allo scadere che ha permesso alla Germania di battere la Svezia di Robin Olsen nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA ...

Dzeko al Real Madrid?/ Ultime notizie : emissari a seguire Spagna-Bosnia e la Roma trema - IlSussidiario.net : Edin Dzeko al Real Madrid è una delle voci di calciomercato che fa rumore in casa Roma. Secondo As.com emissari dei blancos erano a seguire Spagna-Bosnia

Real Madrid - due nomi nuovi per l'attacco : Real Madrid a caccia di rinforzi per l'attacco, spuntano due nomi nuovi: secondo Sport , piacciono anche Maxi Gomez del Celta Vigo e Borja Iglesias dell' Espanyol .

Real Madrid - si continua a seguire un talento dell'Ajax : Il Real Madrid continua a seguire la giovane stella dell' Ajax Frenkie De Jong . Secondo Diario Sport , i blancos considerano l'olandese come degno sostituto di Luka Modric .

Boom Real Madrid : “Sergio Ramos pronto a lasciare il club” : Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione a fronte di una pazza offerta in arrivo dal Manchester United di Mourinho Sergio Ramos potrebbe lasciare il suo amato Real Madrid. Questa la bomba di mercato rilanciata in queste ore dagli spagnoli di Don Balon, una notizia che sconvolgerebbe il mondo Madridista già scosso dagli eventi della scorsa estate. Il Real Madrid deve imperativamente iniziare una rivoluzione per ...

Calciomercato - il Real Madrid potrebbe tornare su un vecchio pallino : Il Monaco naviga in acque burrascose, in fondo alla classifica della Ligue 1 e alcuni big del club biancorosso potrebbero decidere di abbandonare la nave che affonda. Dopo le annate trionfali con Jardim in panchina, che condusse i monegaschi alla vittoria in campionato e alla semifinale di Champions League 2017, nella stagione attuale la squadra del principato non riesce a trovare la luce in fondo al tunnel e la crisi nerissima potrebbe ...

Giancarlo Giorgetti - Mikhail Kusnirovich - Lino Banfi - Real Madrid e Barca alla “Cerimonia di Premiazione” di “Sport Movies & Tv 2018” : Lunedì 19 Novembre (ore 18) l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia (P.zza Lombardia 1 – angolo Via Melchiorre Gioia, 37 – Milano) aprirà le porte allo Sport, al Cinema, alla Televisione e alla Cultura per la consegna delle “Guirlande d’Honneur” ai vincitori di “Sport Movies & TV 2018 – 36th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” (www.sportMoviestv.com) Finale del Campionato Mondiale del Cinema, della Televisione, della Cultura e ...

Calciomercato - Radamel Falcao strizza l'occhio al Real Madrid : TORINO - Nella corsa del Real Madrid ai rinforzi nel mercato invernale spunta Radamel Falcao . Il colombiano potrebbe rappresentare un'opportunità per i Blancos : il 32enne attaccante e il suo club, ...

Dalla Spagna : 'Real Madrid su Falcao' : Madrid - Radamel Falcao potrebbe tornare a Madrid ma stavolta sull'altra sponda. Il Real Madrid sta valutando la possibilità di rinforzare la rosa a gennaio e, secondo 'Marca', si sarebbe visto ...

Calciomercato Real Madrid - in estate si inaugurerà nuovo ciclo : cessione per diversi big? : La conferma di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid non ha calmato totalmente le acque agitatissime del mare in cui navigano i Blancos. La dirigenza è già al lavoro per la prossima estate, quando quasi sicuramente si darà il via a un pesante ricambio dando il via a un nuovo ciclo. Così potrebbe cessare il veto posto in estate da Perez in merito alla partenza di alcuni big a cessione di Ronaldo già avvenuta. In particolare sono ...

Casillas - 37 anni e non sentirli : 'Real Madrid e Spagna? Tornerei con piacere' : Nonostante l'età, Iker Casillas non chiude nessuna porta nel suo futuro. Giunto a 37 anni e alla sua quarta stagione con la maglia del Porto, il portiere spagnolo non guarda avanti con rassegnazione o ...

Mercato Milan : Bertolacci ai saluti - per gli acquisti occhi su Juve e Real Madrid : Il Milan sta vivendo una stagione in linea con le attese, ma i recenti e pesanti infortuni potrebbero condizionare il futuro dei ragazzi di Gennaro Gattuso. Alla già lunga lista degli infortunati, infatti, si sono aggiunti di recente Musacchio, Biglia e per ultimo Jack Bonaventura. Tra i tre quello che dovrebbe recuperare più velocemente è il centrale spagnolo, mentre per i centrocampisti dovranno passare non meno di 4 mesi prima di rivederli in ...