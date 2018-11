Meteo Roma | Le previsioni per martedì 20 novembre 2018

Allerta Meteo Emilia Romagna : venti forti e mare mosso - neve in collina : Allerta Meteo con codice giallo dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani per vento forte e mare mosso sulla costa romagnola e su quella ferrarese. E’ quanto disposto dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che evidenzia anche precipitazioni sul settore orientale della Regione con neve a partire da 400 metri sulle province occidentali e a quote superiori sul resto ...

Meteo Roma : Le previsioni per il week end : Meteo Roma. Nella Capitale week end all’insegna del tempo stabile con cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi. Nel Lazio fine settimana caratterizzato dal tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni per il week end week end all’insegna del tempo stabile con cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi. Sereno nelle ore serali. Temperature comprese tra +6°C e +17°C. Meteo Lazio: Le ...

Meteo Europa : avanza il freddo continentale - estese nevicate su Ucraina e Romania : Aria sempre più fredda sull'Europa dell'est, arriva la neve in pianura! Meteo Europa / Dopo un autunno decisamente troppo caldo rispetto alla norma la situazione Meteorologica sta finalmente...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 16 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale giornata caratterizzata dal tempo stabile con cieli sereni al mattino. Nel Lazio condizioni di tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutto il territorio. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 16 novembre 2018 Giornata caratterizzata dal tempo stabile con cieli sereni al mattino, poco nuvolosi al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo. Generale assenza di nuvolosità in serata. Temperature ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 15 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsti cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma con tempo asciutto. Nel Lazio tempo in prevalenza stabile per tutto l’arco della giornata con cieli poco nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni per domani 15 novembre 2018 Cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma con tempo asciutto; nubi sparse anche in serata. Temperature comprese tra +10°C e +21°C. Meteo Lazio: Le previsioni per ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 14 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale poco nuvoloso al mattino e anche al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi per tutta la giornata. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 14 novembre 2018 Poco nuvoloso al mattino e anche al pomeriggio e senza fenomeni di rilievo associati. Nubi sparse in serata. Temperature comprese tra +10°C e +21°C. Meteo Lazio: Le previsioni per domani mercoledì 14 novembre ...

Meteo Roma : Previsioni per martedì 13 novembre 2018 : Meteo Roma. Previsto nella Capitale tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Meteo Roma: Previsioni per martedì 13 novembre 2018 Tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nubi sparse in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +11°C e +20°C. Meteo Lazio: Previsioni per ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità per la piena del Po : Il fiume Po ancora sorvegliato speciale per la propagazione della piena in Emilia Romagna. Resta per oggi l’Allerta arancione nella pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica. Nel Ferrarese, comunicano l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e Arpae, la piena transiterà nella giornata di lunedì, 12 novembre, con livelli superiori alla soglia 2 ...

Maltempo : allerta Meteo per la piena del Po sulla costa dell’Emilia Romagna : Continua l’allerta arancione in Emilia-Romagna a causa della piena del fiume Po che continua ad intimorire. Le aree interessate dall’avviso di criticità idraulica sono la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese. A segnalarlo è stato l’ultimo bollettino dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e di Arpae. La piena interesserà la zona del ferrarese nella giornata ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la piena del Po verso il mare - criticità “arancione” : “La criticità idraulica è riferita alla propagazione della piena del fiume Po. La piena transiterà nel reggiano e nel ferrarese nella giornata di sabato 10 novembre con livello di colmo superiore alla soglia 2. Per la giornata di sabato 10 novembre non si segnalano fenomeni Meteorologici rilevanti ai fini dell’Allertamento“: la protezione civile ha diramato un avviso di criticità per la piena del fiume Po valido “dalle ...

Meteo Roma : Le previsioni del week end : Meteo Roma. Nella Capitale previste condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni. Nel Lazio tempo generalmente stabile con cieli generalmente poco nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni del week end Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi specie nel pomeriggio e nella serata di sabato. Temperature comprese tra +10°C e +21°C. Meteo Lazio: Le previsioni del week end Tempo generalmente ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 9 novembre 2018 : Meteo Roma. Previsto nella Capitale tempo sereno o poco nuvoloso. Nel Lazio tempo stabile sulla regione per l’intero arco della giornata con sole prevalente al mattino. Meteo Roma: Le previsioni di domani venerdì 9 novembre 2018 Sereno o poco nuvoloso sia al mattino come anche al pomeriggio; nuvolosità irregolare nelle ore serali, ma con tempo stabile. Temperature comprese tra +11°C e +20°C. Meteo Lazio: Le previsioni di domani ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po domani a Piacenza : “Per la giornata di giovedì 8 novembre si prevedono condizioni di moderata instabilita’ con piovaschi sui rilievi occidentali. La piena del fiume Po transiterà nel piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di mercoledì 7 novembre, con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza, previsto nella mattina di giovedì 8 novembre. Nella giornata di giovedì 8 novembre, inoltre, la piena di Po supererà la soglia 2 ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 8 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto sole prevalente al mattino così come al pomeriggio con tempo stabile. Nel Lazio giornata all’insegna della generale stabilità con ampie schiarite. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 8 novembre 2018 Sole prevalente sulla Capitale al mattino così come al pomeriggio con tempo stabile. Anche in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.Temperature ...