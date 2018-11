“Il conte Dracula è sepolto a Napoli | ecco dov’è la sua tomba”

Conte risponde a Ramos : “Il rispetto fra allenatore e giocatori serve sempre” : Antonio Conte, ex ct della Nazionale ed ex allenatore di Juventus e Chelsea, nel corso del dibattito tecnico tra gli allenatori all’Auditorium di Coverciano in occasione della Panchina d’Oro, si è soffermato sulle parole di Sergio Ramos, che aveva detto che un allenatore non si guadagna il rispetto imponendolo: “Noi dobbiamo portare educazione e rispetto quando arriviamo in una squadra, altrettanto dobbiamo avere dai ...