Vodafone lancia in Germania il servizio clienti via WhatsApp

Vodafone e PoliMi lanciano il 5G applicato allo sport : Vodafone lancia il progetto "Vodafone 5G Hackathon " Wearables for sports" , evento che ha coinvolto il Politecnico di Milano, PoliMi, e L.I.F.E, in una maratona di due giorni per far capire le ...

Vodafone lancia V-Bag TrackiSafe - il tracker che localizza la vostra valigia : Il dispositivo è utilizzabile in più di 90 Paesi nel mondo senza costi aggiuntivi sul servizio. Potete trovarlo sul sito Vodafone e in tutti i punti vendita dell'operatore rosso.

60 GB di traffico dati con il 4G di Vodafone a 6,90 euro ogni 30 giorni? Non è una presa in giro, è l'ultima offerta di LycaMobile

Vodafone torna a sfoderare l'armeria pesante per sottrarre clienti alla concorrenza che risponde al nome di Iliad e MVNO.

Ubisoft e Vodafone lanciano la nuova stagione di tornei di Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia l'inizio della nuova stagione dei tornei nazionali di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, che sarà protagonista di ESL Vodafone Championship, il prestigioso torneo esport italiano, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Vodafone. La stagione invernale del torneo prevede la partecipazione dei dieci migliori team italiani, che si sfideranno per accedere alla finale del 16 dicembre presso il Vodafone Theatre di Milano e ...

Vodafone guarda al futuro e lancia la Giga Network 4 - 5G - la nuova generazione di rete che anticipa il 5g : Teleborsa, - Vodafone gioca d'anticipo sul 5G e lancia Giga Network 4.5G, la rete di nuova generazione che ha presentato lo scorso 18 ottobre, nel corso di una conferenza stampa, a Milano. La Giga ...

Internet - il mobile supera il fisso con il boom dei video. E Vodafone lancia GiGa Network 4 - 5G : L'utilizzo della rete Internet è cambiato e il comportamento degli utenti si sta via via modificando. Tanto è vero che nel 2017 il traffico da mobile ha per la prima volta superato i collegamenti da ...

Vodafone lancia la Giga Network 4.5G e la sua prima offerta flat con tutto illimitato, oltre ad allargare il numero di città coperte dal 4.5G. Milano sarà quasi completamente coperta dal 5G entro l'anno.

Vodafone rilancia le Special 30GB e 50GB da soli 7 euro : Vodafone ci va giù pesante con piani winback Special 30GB e Special 50GB con prezzi da soli 7 euro al mese Vodafone rilancia le Special 30GB e 50GB da soli 7 euro Sei appena passato da Vodafone ad altro operatore telefonico mobile tra cui iliad, devi sapere che l’operatore rosso ha per te attivi alcuni piani […]

Vodafone Italia lancia "Action for 5G" : Se c'è in giro qualche Archimede Pitagorico con idee nuove arriva un'occasione per metterle in mostra: Vodafone Italia lancia il secondo bando 'Action for 5G' dedicato alle start-up e piccole e medie ...

TIM - offerta da 5 euro per battere Iliad : sfida lanciata anche a Vodafone e Wind - Dettagli delle promozioni : TIM, offerta da 5 euro per battere Iliad: sfida lanciata anche a Vodafone e Wind. Fonte foto: tecnoandroid.it TIM, offerta da 5 euro per battere Iliad: sfida lanciata anche a Vodafone e Wind - ...