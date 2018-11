Pd |  Minniti si candida alla segreteria | La mia una candidatura di servizio | non

agi

(Di domenica 18 novembre 2018) Marco Minniti sidel Pd. "Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia unatura di. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dsinistra e che sente ora di dover restituire qualcosa", spiega l'ex ministro dell'Interno in una intervista a Repubblica. E sottolinea: "Io non sono lo sfidante renziano. In campo c'è solo Marco Minniti". "Essendo stato tra chi non ha esagerato nel lodarlo quando era al potere - dice dell'ex presidente del Consiglio al quotidiano diretto da Mario Calabresi - non ho alcun bisogno di prenderne le distanze. Renzi ha perso e si è giustamente dimesso assumendosi responsabilità che vanno anche oltre le sue. Il tema ora non è più questo, ma come salvaguadare il progetto riformista. ...