Nuova maglia Juventus | addio strisce nella prossima stagione

NBA - la Nuova maglia di Philadelphia rende omaggio a Rocky Balboa : Novità dell'anno scorso , introdotte dal nuovo accordo pluriennale tra NBA e Nike, , le city edition " versioni alternative delle maglie di gioco " sono diventate in fretta un grande argomento di ...

Juventus - indiscrezioni sulla Nuova maglia 2019-2020 : niente strisce - torna il rosa! [GALLERY] : Circolano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia della Juventus per la stagione 2019-2020: le foto mostrano l’assenza delle classiche strisce bianche e nere e il ritorno del colore rosa Dopo aver rivoluzionato il suo logo nei mesi scorsi, la Juventus, sempre attenta alle nuove logiche del mercato, sembra avere l’intenzione di cambiare anche il look della propria divisa. Stando alle foto che circolano sul web in queste ore, la nuova ...

Juventus Nuova maglia 2019-20 : e se fosse bianconera e rosa? : Per ora è solo un’indiscrezione, ma la fonte è abbastanza autorevole da aver fatto scattare polemiche e reazioni social a caterva: la maglia della Juventus 2019/2020 potrebbe essere bianconera e rosa. Anzi, per la precisione metà bianca, metà nera e con una striscia sottile in mezzo di colore rosa. L’indiscrezione arriva dal sito specializzato in kit per il calcio Footy Headlines che in un primo articolo ha svelato un leaks ...

Juventus - anticipazioni sulla Nuova maglia : torna il rosa e via le strisce bianconere? : Secondo il sito Footy Headlines, dal quale sono tratte le foto, si dovrebbe procedere a una rivoluzione per la prima maglia della Juventus 2019/2020: via le strisce, rimarrà solo una divisione in due ...

Juventus - bianconeri ma non più a strisce la Nuova maglia fa discutere : Specialmente quando tra le tue fila puoi annoverare uno tra i migliori calciatori del Mondo come Cristiano Ronaldo , la cui maglietta è stata la più venduta da quando ha accettato di vestire il ...

Selene Ticchi sospesa da Forza Nuova per la maglia ‘Auschwitzland’ indossata a Predappio : sospesa con effetto immediato e a tempo indeterminato. È la decisione presa dalla sezione bolognese di Forza Nuova nei confronti di Selene Ticchi D’Urso, l’attivista di estrema destra che ieri, durante la commemorazione della ‘Marcia su Roma’ a Predappio ha sfoggiato una maglia nera con la scritta ‘Auschwitzland’. “È solo humour nero” si è giustificata 24 ore fa con ilfattoquotidiano.it la donna, ...

Predappio - “Auschwitzland” sulla maglia : bufera su militante Forza Nuova/ “Humor nero - solo una provocazione” : Predappio, “Auschwitzland” sulla maglia: bufera su militante Forza Nuova. La manifestante si giustifica: “Humor nero, solo una provocazione”. Le ultime notizie sul caso(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:39:00 GMT)

Bob Marley in primo piano - la Nuova maglia dei Bohemians Dublino va sold-out : Ci sono miti che resistono al tempo ed il loro fascino resta immutato. Vale soprattutto per i musicisti che hanno la fortuna di lasciare sempre 'tracce' tangibili ed ascoltabili dopo la loro morte, vale per un artista immenso come Bob Marley capace di creare un genere musicale. Il reggae così come oggi lo conosciamo nasce con lui, capace di evolverlo dalla versione primordiale, di trasformarlo sotto l'aspetto musicale e ritmico e di imporlo al ...

Rugby – Svelata a Milano la Nuova maglia Home dell’Italia : FIR e Macron svelano la nuova maglia Home 2018/19 dell’Italia La Federazione Italiana Rugby eMacron, sponsor tecnico delle nazionali azzurre, dopo la presentazione romana della maglia “Alternate”, hanno scelto Milano per svelare la nuova “Home”che gli azzurri indosseranno nel corso della stagione 2018-2019 che, dopo il mese di novembre dedicato ai ‘Cattolica Test Match’ (il 10 a Firenze, il 17 a Padova e il 24 a Roma), si tufferà ...

Bohemian FC - omaggio a Bob Marley : il re del reggae sulla Nuova maglia : Curiosa iniziativa del club di Dublino iscritto alla massima serie irlandese: la nuova divisa da trasferta presenta il volto del celebre musicista giamaicano. Un accostamento originale ma non casuale: ...

Inter - la Nuova maglia del 2019-20 è a strisce oblique? Tifosi imbufaliti sui social : La stagione 2018-2019 ha preso via da poco più di un mese ma già si parla della possibile nuova maglia dell' Inter per l'annata prossima, il 2019-2020. Sportmediaset ha riportato come il sito ...

Nuova maglia per il Cenisia a sostegno della Fondazione per i Tumori dell'Apparato Muscoloscheletrico e Rari [VIDEO] : La Fondazione, legata all'ospedale CTO di Città della Salute e della Scienza di Torino, è nata nel luglio 2014, su iniziativa di un gruppo di oncologi, chirurghi, anatomopatologi e radiologi, oltre a ...