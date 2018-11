Lamborghini SC18 porta l’Aventador a nuovi livelli

Lamborghini Alston SC18 - La one-off stradale è nata in pista : Quando hai le possibilità economiche per poterti permettere qualsiasi supercar in commercio, scatta il desiderio di possedere qualcosa di unico. Unico nel senso letterale del termine: un solo esemplare al mondo, realizzato su misura per te in base a ogni tuo più recondito desiderio. La Lamborghini SC18 Alston è il frutto della sinergia tra la Casa di SantAgata Bolognese e un facoltoso e misterioso cliente. Nella fattispecie, la one-off è nata ...