Chi era Chantal | la nonna in gilet giallo travolta e uccisa ieri

Scopre il tradimento la sera prima delle nozze : in Chiesa legge le chat dello sposo con l’amante : La sera prima del suo matrimonio Casey avrebbe ricevuto una serie di messaggi che dimostravano in maniera inequivocabile che l'uomo che avrebbe dovuto sposare aveva una amante. Devastata da quella verità, invece di annullare le nozze ha deciso di prendersi la sua rivincita proprio in chiesa. E al posto dei voti ha letto quei messaggi davanti allo sposo e agli invitati.Continua a leggere

Caduta Libera : Scotti fa il botto. Debutto a risChio per The Wall? : Caduta Libera con Gerry Scotti al 23%. Debutto difficile per The Wall? Gerry Scotti ha di che festeggiare: non solo fa parte della giuria di Tu sì que vales che ottiene oltre il 30% di share, ma il suo Caduta Libera ha chiuso ieri la competizione ‘regolare’ con un exploit di ascolti davvero sorprendente (considerando il competitor). Il quiz di Canale 5 ha segnato 3.346.000 spettatori (20.7% di share) nella sua fase iniziale e in ...

Pd - bufera sul giovane candidato : “Non umiliamo Chi è svantaggiato come fa un Burioni qualsiasi”. AttacChi da politici e dal virologo : “Occupiamoci di chi è svantaggiato, del 99% delle persone che non hanno la possibilità di far parte del ‘meglio’ della società. E non umiliamoli se avanzano dei dubbi come un Burioni qualsiasi“. Queste le parole del giovane candidato alla segreteria del Pd, Dario Corallo, pronunciate ieri dal palco dell’Assemblea nazionale del partito. Su Corallo, da stamattina, sono partiti gli Attacchi e le critiche da parte del ...

Da container a box-lab per ingegneri : l'opera high tech dell'arChitetto De Gennaro : In questa opera, inaugurata due settimane fa, trionfano i concetti di architettura sostenibile e di economia circolare. 'I container - dichiara De Gennaro a BrindisiReport - possono essere recuperati,...

Ennesimo problema generato dalla batteria Huawei P9 Lite : ocChio al vostro touch : Ci sono alcuni problemi riguardanti uno smartphone ancora oggi molto diffuso in Italia come Huawei P9 Lite che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione, stando anche ad una serie di segnalazioni che possiamo riscontrare oggi 18 novembre. Dopo aver analizzato i primissimi effetti dell'aggiornamento B415, che già di suo ha creato più di un grattacapo a coloro che hanno deciso di puntare sul modello no brand, cerchiamo dunque di capire ...

Trovato morto Ugo Parodi : era disperso nei bosChi di San Cipriano : Nulla da fare per Ugo Parodi. L’uomo di 87 anni era disperso da giovedì scorso nei boschi di San Cipriano,

Bufera Juventus - colloquio Chiellini-Mazzoleni durante l’intervallo contro il Milan : la tv inglese indaga - la ‘riChiesta’ del difensore bianconero [VIDEO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione per la squadra di Roberto Mancini, uno dei migliori sicuramente Giorgio Chiellini, così come Verratti, Barella ed il solito Insigne. Ma nelle ultime ore il difensore della Juventus è finito nella Bufera, sul web sta circolando un video in occasione della partita di campionato contro il Milan che ha ...

IsChia - ecco i risChi con il condono Craxi. Legambiente : ‘Tecnici non firmeranno. Articolo 25 è presa in giro per i cittadini’ : L’approvazione del decreto legge per Genova e, con esso, delle norme per la ricostruzione delle aree di Ischia colpite dal sisma del 21 agosto 2017 non ha certo fatto svanire le perplessità sulla sanatoria che ci si appresta a mettere in atto nell’isola. Il decreto prevede la nomina di un commissario, lo stanziamento di 60 milioni di euro e sancisce l’obbligo di esaminare entro sei mesi le pratiche di condono inevase poiché, in assenza di ...

Intelligenza artificiale tra uomini e macChine : un robot ci insegnerà : Scrivono i due autori nella presentazione del libro: "Dopo il fuoco e la ruota, il digitale; ecco una rivoluzione che potrebbe aiutarci a vivere in un mondo migliore o farci sprofondare in una ...

Bufera su Belen : "Ma non vedi che hai un ocChio deformato?" : Se anche Belen Rodriguez usa Photoshop per correggere le sue imperfezioni, ?,, allora c'è 'speranza' per tutte. Non è la prima volta, infatti, che la modella argentina ricorra al sistema per ...

“Che tempo che fa” – Ottava puntata del 18 novembre 2018 – Pieraccioni - Baudo - Chiellini e Mancini tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ottava puntata del 18 novembre 2018 – Pieraccioni, Baudo, Chiellini e Mancini tra gli ...

USA - TRENO MERCI DERAGLIA IN GEORGIA/ Vagoni precipitano su autostrada : risChio esplosione - residenti evacuati - IlSussidiario.net : Usa, TRENO MERCI DERAGLIA in GEORGIA: una trentina di Vagoni sono precipitati sull'autostrada sottostante il ponte coi binari. Area evacuata.

Macerata - lancia acido contro la moglie e poi la accoltella alla sChiena e all’addome : Un uomo di 32 anni ha lanciato dell'acido contro la moglie, e poi la ha accoltellata. La donna è grave. È successo in corso Vittorio Emanuele a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. L'uomo è stato bloccato e poi arrestato dalla polizia.Continua a leggere

Stati Uniti - treno deraglia : decine di vagoni cariChi di gas precipitano sulla strada : Un treno è deragliato a Byromville in Georgia, negli Stati Uniti e decine delle sue carrozze sono cadute da un ponte sulla highway 90. Per ora non ci sono notizie di vittime o feriti. Una...